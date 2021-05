Egan Bernal zal ondanks zijn topvorm in de Giro d'Italia in juli niet deelnemen aan de Tour de France. De Colombiaanse kopman van INEOS Grenadiers moet naar eigen zeggen herstellen van de zware inspanningen in Italië.

"Het is normaal gesproken al heel lastig en zwaar om de Giro en de Tour te combineren", zegt Bernal, die met chronische rugklachten kampt, op de tweede rustdag van de Giro. "Het team heeft bovendien al een geweldige selectie voor de Tour. Ik focus me hierna op het tweede deel van het seizoen."

Mogelijk doet Bernal namens Colombia wel mee aan de wegrit bij de Olympische Spelen van Tokio, die op 24 juli op het programma staat en enkele zware beklimmingen herbergt. "De wegrit is heel lastig en het is een verre reis. Ik koers daarna in de Vuelta en ik weet niet of de Spelen dan wel de beste voorbereiding zijn. Ik kamp nog steeds met rugproblemen en ik wil mijn lichaam niet te veel belasten."

De 23-jarige Bernal rijdt in Italië zijn eerste grote ronde sinds de Tour de France van vorig jaar. De Tour-winnaar van 2019 haakte in Frankrijk na een lijdensweg af met zware rugklachten en zette een punt achter het seizoen. In de Giro lijkt hij herboren. Met een voorsprong van 2.24 minuten op nummer twee Damiano Caruso rijdt hij stevig in de leiderstrui. Maandag won hij ook de ingekorte koninginnenrit.

Egan Bernal won maandag de ingekorte koninginnenrit in de Giro d'Italia. Foto: Getty Images

'Voorsprong moet genoeg zijn in tijdrit'

"We zouden eerst terughoudend zijn vanwege mijn rug", aldus Bernal. "Ik dacht aanvankelijk dat ik in de eerste week tijd zou verliezen. Toen ik echter voelde dat ik goed in vorm was, besloot ik niet langer defensief te koersen, maar juist te proberen om tijd te winnen. Dat heeft goed uitgepakt, ik ben goed in vorm."

Bernal denkt dat zijn huidige voorsprong op Caruso voldoende moet zijn voor de eindzege. Zondag op de slotdag van de Giro staat er nog een individuele tijdrit over 30 kilometer in Milaan op het programma. "Ik ben geen specialist, maar normaal gesproken verlies ik geen 2,5 minuut in een vlakke tijdrit."

"Natuurlijk is het belangrijk om voldoende hersteld te zijn, want het is de laatste dag van een grote ronde. Je moet in goede vorm zijn. Maar zolang alles goed blijft gaan, denk ik niet dat ik deze voorsprong nog kwijtraak."