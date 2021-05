Remco Evenepoel is niet van plan om zich terug te trekken uit de Giro d'Italia na zijn inzinking in de ingekorte koninginnenrit. Het Belgische toptalent van Deceuninck-Quick-Step kwam maandag op ruim 24 minuten van ritwinnaar en rozetruidrager Egan Bernal binnen en kan een goede eindklassering vergeten.

"We wisten dat de Giro alle kanten op kon, met mij en João (ploeggenoot João Almeida, red.). Ik had een totale offday en dat is geen schande", zei Evenepoel na afloop van de zestiende etappe tegen Sporza. "Ik kijk nu vooruit en probeer deze Giro tot een goed einde te brengen. Ik wil hier vooral goed uitkomen. Dat doe je niet als je over je limiet gaat."

"Ik voel het elke dag minder en minder worden en vandaag was het helemaal op toen het moest gebeuren", vervolgde Evenepoel, die al op 40 kilometer van de streep uit de groep met favorieten moest lossen en nu negentiende in het klassement staat. "Maar ik zit in een leerproces en neem dit mee voor de toekomst. Ik ben sowieso van plan om de Giro uit te rijden."

"Het is een opeenstapeling geweest. Ik heb diep moeten gaan in de afgelopen week. Misschien waren die inspanningen op dit moment iets te veel gevraagd voor mijn lichaam. Natuurlijk hoop je daar niet op."

Remco Evenepoel kwam op 24 minuten van etappewinnaar Egan Bernal binnen. Remco Evenepoel kwam op 24 minuten van etappewinnaar Egan Bernal binnen. Foto: Getty Images

'Jullie waren altijd aan het dromen'

De 21-jarige Evenepoel rijdt in de Giro d'Italia zijn eerste koers sinds de schaambeenbreuk die hij in augustus vorig jaar opliep bij een zware valpartij in de Ronde van Lombardije. Pas in februari kon hij voor het eerst in de buitenlucht fietsen.

Toch waren de verwachtingen hoog rond Evenepoel, die in België beschouwd wordt als de opvolger van de legendarische Eddy Merckx. "Ik had voor mezelf geen verwachtingen. Het zijn jullie die altijd aan het dromen waren", counterde hij richting de journalisten.

"Wij wisten dat dit ging gebeuren. Dit is geen schande, want ik heb maar twee maanden kunnen trainen. Ik denk dat je op voorhand niet kan verwachten dat je drie weken top bent. Ik ga morgen volop genieten van de rustdag."

Na de rustdag van dinsdag staan er nog vijf etappes op het programma in de Giro d'Italia, waaronder drie bergritten. De Ronde van Italië wordt zondag afgesloten met een individuele tijdrit in Milaan.