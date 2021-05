Brent Van Moer heeft maandag op pijnlijke wijze naast de zege in de Ronde van Limburg gegrepen. De Belg van Lotto Soudal leek solo op weg naar de finish in het Belgische Tongeren, maar nam de verkeerde afslag. Tim Merlier sprintte vervolgens naar de overwinning.

De 23-jarige Van Moer was na 140 kilometer als enige overgebleven uit een kopgroep met de Belg Cédric Beullens (Sport Vlaanderen-Baloise) en de Nederlander Sven Burger (BEAT Cycling) en draaide met een voorsprong van zo'n tien seconden de voorlaatste bocht van de koers in.

Daar ging het mis voor de jonge Van Moer. Hij volgde op aangeven van een seingever de afslag voor de ploegleiderswagens terwijl hij eigenlijk rechtdoor moest rijden. Hij was direct kansloos voor zijn eerste profzege en sloeg uit frustratie op zijn stuur.

Door de verkeerde afslag van Van Moer kwam er alsnog een massasprint om de zege in de Belgische semiklassieker. Daniel McLay nam het voortouw in de straten van Tongeren, maar werd in de laatste meters afgetroefd door Merlier.

Voor de 28-jarige Merlier was het alweer zijn vijfde zege van het seizoen. De Belg van Alpecin-Fenix won twee weken geleden bij zijn debuut in een grote ronde nog de tweede etappe in de Giro d'Italia. Een weken geleden stapte hij op de eerste rustdag uit de Ronde van Italië. Hij had last van vermoeidheid.

Voor de appgebruikers: klik op de video om de beelden van de verkeerde afslag van Brent Van Moer te bekijken.