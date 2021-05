De renners in de Giro d'Italia krijgen na de rustdag van dinsdag weinig tijd om rustig op gang te komen. Woensdag krijgt het peloton meteen een zware bergetappe voor de kiezen, met aankomst op de Sega di Ala.

De 193 kilometer lange etappe kent nog een vrij rustige aanloop met veel afdalingen en vlakke wegen, maar op ruim 50 kilometer van de finish barst het klimwerk los. De renners moeten de Passo di San Valentino en vervolgens de Sega di Ala bedwingen. Op die laatste berg ligt de streep.

Door de relatief rustige aanloop krijgen de vluchters misschien de kans om een grote voorsprong op te bouwen voordat de zware finale begint. In dat geval zou een vluchter de etappewinnaar kunnen worden, al lijkt een zege voor de beste klassementsrenner meer voor de hand te liggen.

De kans is levensgroot dat de ritwinnaar opnieuw Egan Bernal wordt. De Colombiaan van INEOS Grenadiers is al de hele Giro een klasse apart bergop. Maandag won hij nog met overmacht de ingekorte koninginnenrit.

Renners beginnen met 50 kilometer dalen

De etappe begint met 50 kilometer licht dalen vanuit Canazei. Het aflopende parcours wordt vervolgens kort onderbroken door een klein klimmetje. Daarna gaan de renners opnieuw in dalende lijn naar de vallei in de Dolomieten.

Na 140 simpele kilometers doemt de Passo di San Valentino op, die maar liefst 14,8 kilometer lang is en gemiddeld met 7,8 procent stijgt. Na een lange afdaling en 6 kilometer fietsen in het dal moeten de renners de Sega di Ala op. Deze beklimming van 11,2 kilometer stijgt gemiddeld met liefst 9,8 procent.

Daar komt bij dat de Sega di Ala een onregelmatige klim is. Zo is er een kilometer met een gemiddelde stijging van 15,7 procent. Het laatste deel van de klim is relatief minder zwaar. In de laatste 1,5 kilometer stijgt het wegdek 'slechts' 5,3 procent.

Officiële start: 12.10 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Egan Bernal

⭐⭐⭐⭐ Giulio Ciccone

⭐⭐⭐⭐ Damiano Caruso

⭐⭐⭐⭐ Hugh Carthy

⭐⭐⭐ Davide Formolo

⭐⭐⭐ Antonio Pedrero

⭐⭐⭐ Simon Yates

⭐⭐⭐ Daniel Martin

⭐⭐ Romain Bardet

⭐ Mikel Nieve

⭐ Aleksandr Vlasov