Egan Bernal wilde maandag in de ingekorte koninginnenrit in de Giro d'Italia laten zien dat hij terug op zijn oude niveau is. De Colombiaanse klassementsleider, die lang geveld werd door rugklachten, soleerde op fraaie wijze naar de etappezege en verstevigde daarmee zijn roze leiderstrui.

"Ik wilde iets speciaals doen en laten zien dat ik helemaal terug ben", zei Bernal na afloop van de etappe door de Dolomieten. "Het team geloofde in mij en gedurende de rit ben ik er volledig voor gegaan."

De Tour-winnaar van 2019 demarreerde in de laatste kilometers van de slotklim, de Giaupas, en gaf zijn voorsprong niet meer uit handen in de daaropvolgende afdaling. Opvallend was dat de 24-jarige Bernal in finishplaats Cortina d'Ampezzo zijn regenjas uittrok om met de roze trui over de streep te komen. Daarmee verloor hij enkele seconden op zijn grootste concurrent Damiano Caruso.

"Dit is een grote overwinning en met de roze trui om mijn schouders is het helemaal speciaal", verklaarde Bernal. "Je wint niet elke dag een Giro-etappe in de roze trui. Dit heb ik uit respect voor de trui gedaan."

Vanwege noodweer in de Dolomieten werd de zestiende etappe vlak voor de start ingekort van 212 naar 155 kilometer en werden twee zware beklimmingen (de Fedaiapas en Pordoipas) uit het parcours gehaald. Bernal constateerde tevreden dat hij daardoor niet was afgeleid. "Het was natuurlijk zwaar. Ik moest mentaal sterk zijn en dat was ik. We hebben het geflikt."

Na de zestiende etappe heeft klassementsleider Bernal 2.24 minuten voorsprong op nummer twee Caruso. Dinsdag is er een rustdag in de Giro, waarna woensdag opnieuw een zware bergetappe volgt voor het peloton. Dan finishen de renners op de top van de Sega di Ala, een klim van de eerste categorie.