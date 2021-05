Egan Bernal heeft maandag op indrukwekkende wijze de zestiende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Colombiaan van INEOS Grenadiers reed in de door noodweer ingekorte bergrit weg op de laatste klim en kwam in zijn roze trui solo over de streep.

Bernal finishte in Cortina d'Ampezzo ruim een halve minuut voor de Fransman Romain Bardet en de Italiaan Damiano Caruso. Die laatste neemt de tweede plaats over van Simon Yates, die een slechte dag had en veel tijd verloor.

De 24-jarige Bernal lijkt hard op weg naar zijn tweede eindzege ooit in een grote ronde, na de Tour de France van 2019. Hij heeft in het klassement een voorsprong van 2.24 minuten op Caruso en 3.40 op nummer drie Hugh Carthy.

Voor de Zuid-Amerikaan is het zijn tweede ritzege deze Giro. Eerder schreef hij negende etappe in Campo Felice op zijn naam. Opvallend genoeg had Bernal tot aan deze Giro nog nooit een dagsucces geboekt in een grote ronde.

De rit van maandag was op papier de koninginnenrit in de Giro, maar vanwege het noodweer in Noord-Italië besloot de organisatie twee van de vier beklimmingen (de Fedaiapas en Pordoipas) te schrappen. De etappe werd daardoor ingekort van 212 naar 155 kilometer.

Bouwman buiten zicht van tv-kijkers ten aanval

Omdat de helikopters vanwege de dichte mist niet de lucht in mochten, bleven de tv-kijkers grotendeels verstoken van beelden. Zij zagen niet dat Koen Bouwman attent was toen er op La Crosetta, een van de twee beklimmingen die wel in het parcours was gebleven, een grote kopgroep ontstond.

De op de negentiende plaats best geklasseerde Nederlander in het klassement kon echter niet volgen toen João Almeida, Davide Formolo, Antonio Pedrero, Gorka Izagirre, Amanuel Ghebreigzabhier en tweevoudig Giro-winnaar Vincenzo Nibali het tempo opvoerden. Van die zes bleek Pedrero de sterkste, maar ook de Spanjaard kon niet voorkomen dat de groep met favorieten op de laatste klim, de Passo Giau, snel dichterbij kwam.

Ook voor een aantal van die favorieten ging het te snel. Simon Yates, de nummer twee in het klassement, moest lossen, net als Remco Evenepoel. Grootste pechvogel was Aleksandr Vlasov. De Russische nummer vier in de stand verloor tijd toen zijn regenjack in zijn versnellingsapparaat bleef haken.

Zware omstandigheden op weg naar Cortina d'Ampezzo. Zware omstandigheden op weg naar Cortina d'Ampezzo. Foto: ANP

Bernal versnelt na afhaken concurrenten

In de wetenschap dat zijn concurrenten in de problemen waren, greep Bernal zijn kans. De Tour-winnaar van 2019 versnelde en reed in zijn eentje razendsnel naar koploper Pedrero toe, die hij meteen ook achterliet.

De Colombiaan kwam met voorsprong over de top, op zo'n achttien kilometer van de streep, en liet ook in de natte en gevaarlijke afdaling niemand meer terugkomen. In de laatste meters had hij nog de energie om zijn regenjasje uit te doen en voor een mooie finishfoto in het roze over de streep te komen.

Dinsdag staat de tweede en laatste rustdag op het programma, daarna volgen nog drie bergetappes, een heuvelrit en een individuele tijdrit. Als Bernal stand weet te houden, boekt hij zondag zijn tweede eindzege in een grote ronde.