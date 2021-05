De zestiende etappe in de Giro d'Italia is maandag ingekort vanwege noodweer. De Fedaiapas en Pordoipas waren zeer moeilijk bereikbaar en zijn uit het parcours van de koninginnenrit gehaald.

Op de Pordoipas zou het hoogste punt van deze Giro worden bereikt. De top bevindt zich op 2.239 meter hoogte, waar het maandagochtend stevig sneeuwde. Voor die klim stond de Fedaiapas (2.057 meter) op het programma.

Door het wegvallen van de twee bergpassen krijgen de renners maandag 155 in plaats van de oorspronkelijke 212 kilometer voor de kiezen. De beklimming van de La Crosetta en de Giaupas maken - inclusief afdaling - nog wel deel uit van het parcours.

"Ons hoofddoel is om de renners veilig in Milaan aan te laten komen", zegt Giro-baas Mauro Vegni tegen Italiaanse media. "De omstandigheden wisselen. Het weer kan nu iets beter zijn, maar we weten niet hoe het straks is. Er viel behoorlijk wat sneeuw en regen. We houden liever een korte, intense etappe dan een langere rit die minder spectaculair is."

De etappe van maandag begint ook iets later dan gepland. Het peloton komt om 11.30 uur in beweging in Sacile.

Egan Bernal begint als rozetruidrager aan de zestiende etappe. Hij heeft zo'n anderhalve minuut voorsprong op nummer twee Simon Yates.