Jos van Emden heeft zondag aan de massale valpartij in de vijftiende etappe van de Giro d'Italia vijf gebroken ribben overgehouden. Emanuel Buchmann liep een hersenschudding en meerdere kneuzingen in zijn gezicht op.

Van Emden was een van de slachtoffers van de grote valpartij aan het begin van de vijftiende rit en moest opgeven. De 36-jarige renner van Jumbo-Visma werd met schaafwonden en pijn aan de ribben voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

Ook zijn ploeggenoot Edoardo Affini was bij de val betrokken, maar de Italiaan kon wel weer op zijn fiets stappen. De etappe werd zo'n twintig minuten geneutraliseerd en gewonnen door de Belg Victor Campenaerts, die Oscar Riesenbeek voorbleef in een sprint-à-deux.

"Voor ons was het geen beste rit vandaag", concludeerde ploegleider Arthur van Dongen van Jumbo-Visma. "Na alle dagen dat we hebben geprobeerd om bij de ontsnappingen te zijn, hadden we vandaag het plan om de krachten te sparen voor de zware laatste week die eraan komt."

"Jos en Edoardo hadden de opdracht om Tobias Foss hier zo goed mogelijk doorheen te brengen", aldus Van Dongen. "Toen gebeurde die massale valpartij waardoor we Jos verloren. Het is natuurlijk een enorme domper dat we zo'n belangrijke pion in de laatste week moeten missen. Niet alleen voor het team, maar ook met name voor Jos zelf. Hij maakt het naar omstandigheden gelukkig goed."

Emanuel Buchmann was de nummer zes in het algemeen klassement. Foto: AFP

Buchmann gaf met bebloed gezicht op

Ook Buchmann was bij de zware valpartij betrokken. De kopman van BORA-hansgrohe moest met een bebloed gezicht opgeven.

"Na de val is Emanuel meteen naar het ziekenhuis gebracht", liet ploegarts Christopher Edler weten. "Met een CT-scan is uitgesloten dat Buchmann iets heeft gebroken. Hij heeft naast de verwondingen in het gezicht een wond in zijn mond aan de binnenkant van zijn onderlip."

Buchmann stond zesde in het algemeen klassement. Hij had 2 minuten en 36 seconden achterstand op rozetruidrager Egan Bernal.

De Giro gaat maandag verder met een bergetappe naar Cortina d'Ampezzo. Daarin moeten één beklimming van de buitencategorie en drie van de eerste categorie worden bedwongen.