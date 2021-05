Oscar Riesebeek baalt stevig dat hij zondag net naast de overwinning greep in de vijftiende etappe van de Giro d'Italia. De Nederlander werd in een sprint-à-deux geklopt door medevluchter Victor Campenaerts.

"Het was een kans van eens in je leven", treurde Riesebeek na afloop van de rit bij Eurosport. "Ik maakte een fout in de sprint, al was Victor ook heel sterk. Het was ook zwaar na vijftien dagen. Ik ben op dit moment heel teleurgesteld."

De 28-jarige Riesebeek maakte net als Campenaerts deel uit van een omvangrijke kopgroep, die de ruimte kreeg van het peloton. Met nog zo'n 25 kilometer voor de boeg sprongen de Nederlander en de Belg samen met Albert Torres weg, waarna zij op een klimmetje ook de Spanjaard achterlieten.

De finale richting Gorizia was door de stromende regen verraderlijk glad. "Het was heel gevaarlijk in de laatste 10 kilometer. Dat was echt ongelooflijk", zei Riesebeek. "Maar we moesten risico's nemen."

'In de sprint moest ik te snel weer gaan zitten'

De achtervolgende groep kwam niet meer terug, waardoor Riesebeek en Campenaerts mochten strijden om de ritzege. In de sprint ging de Nederlander van ver aan, waarna hij nog werd gepasseerd door de Belg.

"Ik probeerde in de finale terug te komen in het wiel van Campenaerts en dat lukte in de laatste kilometer", aldus Riesebeek. "Maar in de sprint moest ik te snel weer gaan zitten. Toen kwam hij er nog overheen."

De renner van Alpecin-Fenix greep door zijn tweede plaats naast zijn eerste profzege. Hij maakt in de Giro zijn debuut in een grote ronde.