Oscar Riesebeek is er zondag net niet in geslaagd om de vijftiende etappe van de Giro d'Italia te winnen. De Nederlander, die deel uitmaakte van de vroege vlucht, werd in een sprint-à-deux in de stromende regen afgetroefd door de Belg Victor Campenaerts.

Riesebeek, die zijn debuut maakte in een grote ronde, was samen met Campenaerts op zo'n 20 kilometer van de finish weggesprongen uit een omvangrijke kopgroep. De 28-jarige renner van Alpecin-Fenix greep door de tweede plaats naast zijn eerste profzege.

Van de andere vluchters won de Duitser Nikias Arndt op zeven seconden de sprint om de derde plaats. Bauke Mollema, die ook tot de kopgroep behoorde, moest zich tevredenstellen met de zevende plaats. Het peloton kwam op ruim zeventien minuten over de streep.

De 29-jarige Campenaerts boekte zijn achtste profzege in zijn carrière en zijn eerste in bijna twee jaar. Medio 2019 triomfeerde hij voor het laatst in een etappe in de Ronde van België. Ook werd de renner van Qhubeka-ASSOS onder meer tweemaal Europees kampioen tijdrijden.

In de top tien van het algemeen klassement vielen Emanuel Buchmann en Romain Bardet weg. Egan Bernal behield zijn roze trui en heeft ruim anderhalve minuut voorsprong op nummer twee Simon Yates.

Maandag staat er weer een bergetappe op het programma in de Giro. Daarin krijgen de renners over 212 kilometer van Sacile naar Cortina d'Ampezzo, één beklimming van de buitencategorie en drie van de eerste categorie voor hun kiezen.

Mollema, Riesebeek en Van den Berg in omvangrijke kopgroep

In de vijftiende rit reed het peloton over 147 kilometer van Grado naar Gorizia. Onderweg moest drie keer de Gornje Cerovo, een col van de vierde categorie in Slovenië, worden bedwongen.

Kort na de officiële start was er een grote valpartij, waardoor onder anderen Jos van Emden en Buchmann moesten opgeven. Hierom werd de wedstrijd zo'n twintig minuten geneutraliseerd.

Nadat de etappe was hervat, vormde zich al snel een kopgroep van vijftien renners. Tot dit gezelschap behoorden onder anderen Mollema, Lars van den Berg en Riesebeek.

De etappe voerde het peloton grotendeels door Slovenië. Foto: Getty Images

Riesebeek en Campenaerts rijden weg op klimmetje

De kopgroep kreeg alle ruimte van het peloton en nam een voorsprong van zo'n twaalf minuten. Met nog 25 kilometer voor de boeg was het verschil nog altijd even groot en werd duidelijk dat de vluchters om de ritzege gingen strijden.

Nog voor de laatste passage van de Gornje Cerovo sprong Riesebeek samen met Campenaerts en Albert Torres weg uit de kopgroep en sloeg een gaatje. Terwijl het stevig begon te regenen, lieten Riesebeek en Campenaerts op de top van het klimmetje Torres achter.

Met nog 10 kilometer voor de boeg had het duo een voorsprong van een halve minuut op een achtervolgende groep met Mollema. Riesebeek en Campenaerts bleven vooruit en mochten in de straten van Gorizia om de ritzege strijden. In de sprint ging de Nederlander van ver aan, maar bleek de Belg de sterkste.