Anna van der Breggen heeft zondag de Ronde van Burgos gewonnen. De wereldkampioene van Team SD Worx klopte in de vierde en laatste etappe Annemiek van Vleuten in de sprint en reed haar Nieuw-Zeelandse ploeggenoot Niamh Fisher-Black uit de leiderstrui.

Van der Breggen en Van Vleuten bleven aan eind van de 121 kilometer lange koninginnenrit samen over en streden in Lagunas de Neila om de etappezege. In een sprintje bleek Van der Breggen net wat sneller dan haar landgenote.

Demi Vollering en Pauliena Rooijakkers maakten het Nederlandse succes compleet door respectievelijk als derde en vierde te eindigen. Fisher-Black finishte op ruim anderhalve minuut als vijftiende en verspeelde daarmee op de slotdag de leiding in het klassement.

De Ronde van Burgos maakt dit seizoen voor het eerst deel uit van de WorldTour voor vrouwen. Het is na acht eendagswedstrijden de eerste rittenkoers van dit seizoen in de WorldTour. Voor Van der Breggen is het na de Waalse Pijl haar tweede overwinning van het jaar op het hoogste niveau.