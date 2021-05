Jos van Emden, Emanuel Buchmann en Natnael Berhane hebben zondag al vroeg de Giro d'Italia moeten verlaten. Het drietal was betrokken bij een grote valpartij in het begin van de vijftiende etappe.

Vlak na de officiële start van de vijftiende etappe ging het mis. Door een nog onbekende reden vielen veel renners op de grond en werd de race stilgelegd, want de ploegleidersauto's en de medische diensten konden er niet langs op de smalle wegen.

Bij de valpartij kwamen minstens zestien renners ten val (waaronder Tobias Foss en Edoardo Affini van Jumbo-Visma), maar het gros kon weer op de fiets stappen. Dat gold niet voor Van Emden (Jumbo-Visma), Buchmann (BORA-hansgrohe) en Berhane (Cofidis). Zij moesten de Giro verlaten.

Van Emden hield een ribblessure en schaafwonden over aan de valpartij. Hij was bezig aan zijn tiende Ronde van Italië. De 36-jarige routinier werd in de openingsrit (een tijdrit) nog zesde. De Nederlander stond in het algemeen klassement op de 99e plaats.

De 28-jarige Buchmann was de nummer zes van het algemeen klassement. De Duitser, die vierde werd in de Tour de France van 2019, stond op 2.36 minuten van rozetruidrager Egan Bernal.

Vanwege de valpartij werd de etappe zo'n twintig minuten geneutraliseerd. De renners zitten inmiddels weer op de fiets voor het vervolg van de rit.