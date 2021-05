De laatste week van de Giro d'Italia begint met de koninginnenrit tussen Sacile en Cortina D'Ampezzo. De 212 kilometer lange zestiende rit bevat maar liefst 5.700 hoogtemeters, de meeste in deze ronde.

Bovendien wordt op de Passo Pordoi het hoogste punt van deze Giro bereikt. De top bevindt zich op 2.239 meter hoogte. Het is één van de vier grote beklimmingen van deze etappe, waarvan de finish in de afdaling ligt.

Egan Bernal zal zijn kans schoon zien om zijn concurrenten de genadeklap uit te delen. De Colombiaan van INEOS Grenadiers is voorlopig duidelijk de beste man in koers en zal dat hier willen laten zien. Of kan een van zijn concurrenten hem nog naar de kroon steken?

De etappezege kan ook naar een sterke vluchter gaan. Bauke Mollema is er deze Giro al een aantal keer dichtbij geweest, maar heeft nog geen succes gehad. Deze maandag zou een nieuwe kans kunnen zijn voor de Nederlander.

Het profiel van etappe zestien in de Giro. Het profiel van etappe zestien in de Giro. Foto: Giro d'Italia

Drie beklimmingen van de eerste categorie

Na minder dan 10 kilometer komen de renners de eerste beklimming tegen, namelijk La Crosetta (eerste categorie). Deze klim is 11,6 kilometer lang en loopt met gemiddeld 7,1 procent omhoog. De afdaling kent ook nog wat omhooglopende stukjes.

Vervolgens rijden de renners over een groot gedeelte vals plat, waarna 90 kilometer na de start de Passo Fedaia opdoemt, wederom van de eerste categorie. Deze beklimming is 14 kilometer lang en stijgt gemiddeld met 7,6 procent. De laatste 5,5 kilometer gaat het zelfs met gemiddeld 11 procent omhoog.

De Passo Fedaia gaat na een korte afdaling over in de Passo Pordoi. De laatste grote klim, de Passo Giau (9,9 kilometer à 9,3 procent), begint op een kleine 30 kilometer van de finish. De finish ligt in de afdaling, al loopt de laatste halve kilometer nog met 4,6 procent omhoog.

Officiële start: 11.00 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Egan Bernal

⭐⭐⭐⭐ Aleksandr Vlasov

⭐⭐⭐⭐ Remco Evenepoel

⭐⭐⭐⭐ Simon Yates

⭐⭐⭐⭐ Damiano Caruso

⭐⭐⭐ Giulio Ciccone

⭐⭐ Pello Bilbao

⭐⭐ Bauke Mollema

⭐ Daniel Martin

⭐ Hugh Carthy