Lorenzo Fortunato kon zijn geluk niet op na een verrassende maar uiterst indrukwekkende etappezege in de Giro d'Italia. De renner van de kleine Italiaanse ploeg EOLO-Kometa won op de Monte Zoncolan en werd daarbij geïnspireerd door sportief manager en voormalig Giro-winnaar Ivan Basso.

"Ivan had hier op de Zoncolan al gewonnen (in 2010, red.). Vanmorgen zei hij tegen mij: 'Jij gaat mee in de ontsnapping, je valt aan op de Zoncolan en je wint'. Dus dat deed ik. Maar hij geloofde meer in mij dan ikzelf", zei een glunderende Fortunato zaterdag op de persconferentie.

"Ik kan nog niet helemaal bevatten wat ik heb gedaan", aldus Fortunato, die ploeggenoot Vincenzo Albanese uitvoerig bedankte voor de hulp in de kopgroep. "Ik had het daardoor gemakkelijk tot aan de Zoncolan. Daar heb ik aangevallen en ben ik naar Jan Tratnik gereden. Ik wist dat het laatste deel heel zwaar was en heb daar alles gegeven tot aan de streep."

Fortunato hoopt in de slotweek nog een rit te kunnen winnen in de Giro, maar kijkt stiekem al verder. "Mijn grote droom is toch 'Il Lombardia'. Mijn vriendin woont in Erba, in de buurt van Como. Sinds twee jaar ben ik naar de regio verhuisd en train ik op de wegen rond het Comomeer. Vandaar mijn liefde voor de Ronde van Lombardije."

De 25-jarige Fortunato boekte zaterdag zijn eerste profzege uit zijn carrière. Ook voor de ploeg van Fortunato, EOLO-Kometa, was het de eerste grote zege. De Italiaanse wielerploeg werd in 2018 opgericht door oud-Tour de France-winnaar Alberto Contador, die na afloop ook euforisch was.

De renners in de Giro stappen zondag weer op de fiets voor de zestiende etappe. Het peloton trekt van Grado naar Gorizia en krijgt 147 kilometer voor de kiezen. De rit biedt kansen voor sprinters met klimmersbenen en vluchters.