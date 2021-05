De vijftiende etappe van de Giro tussen Grado en Gorzia lijkt zondag niet heel spannend met een kleine klim van de derde categorie, die drie keer wordt aangedaan. Een steile helling vlak voor de finish kan de 147 kilometer lange etappe echter nog een interessante finale bezorgen.

Die helling op het einde maakt Peter Sagan een van de favorieten om de etappe te winnen. Bovendien kan hij ook een goede slag slaan in de strijd om de puntentrui, aangezien zijn concurrenten waarschijnlijk niet mee kunnen strijden om de etappezege.

Het is ook goed mogelijk dat een vroege vluchter de etappe op zijn naam schrijft. Dat zal niet voor het eerst zijn deze Giro, waarin avonturiers etappe na etappe pakken.

Het profiel van de vijftiende etappe in de Giro. Het profiel van de vijftiende etappe in de Giro. Foto: Giro d'Italia

Renners komen 2,5 keer op Sloveens circuit

De eerste 30 kilometer van de etappe zijn vlak, waarna de eerste kleine klim van de dag volgt. Die stelt met een lengte van 3 kilometer en een gemiddelde stijging van 5 procent weinig voor.

30 kilometer later komen de renners op een circuit, dat voor het grootste deel in Slovenië ligt. Dat circuit wordt 2,5 keer verreden en drie keer wordt een kleine helling richting Gornje Cerovo beklommen. Die klim is 1,7 kilometer lang en stijgt met 8,5 procent.

Na de laatste van drie keer klimmen moeten de renners nog zo'n 16 kilometer afleggen richting de finish in Gorizia. Op 4 kilometer van de finish ligt nog een kleine heuvel met stukken van 14 procent. De laatste kilometer van de etappe bestaat voor de helft uit kasseien.

Officiële start: 13.20 uur

Verwachte finishtijd: Rond 17.00 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Peter Sagan

⭐⭐⭐⭐⭐ Daniel Martin

⭐⭐⭐⭐ Gianluca Brambilla

⭐⭐⭐⭐ Koen Bouwman

⭐⭐⭐ Diego Ulissi

⭐⭐⭐ Pello Bilbao

⭐ Thomas De Gendt