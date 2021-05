Remco Evenepoel heeft de hoop op de Giro-eindzege opgegeven na zijn tijdverlies op de Monte Zoncolan. Het Belgische toptalent verloor zaterdag op de mythische berg anderhalve minuut op klassementsleider Egan Bernal en staat in het klassement bijna vier minuten achter de Colombiaan.

"De benen begonnen vrij leeg te lopen op de steile stukken van de Monte Zoncolan", aldus de 21-jarige Evenepoel, die door het nieuwe tijdverlies naar de achtste plaats in het klassement zakte, bij Sporza. "Misschien is mijn lichaam toch nog niet zo sterk als we op voorhand hadden gehoopt."

"Ik verlies wat tijd, maar ik sta nog mooi in de top tien. Ik ga proberen elke dag te vechten voor de toptienplaats, maar de jongens moeten zich niet echt met mij bezighouden. Iemand als João (ploeggenoot João Almeida, red.) mag gewoon mee in de vlucht voor de ritzege."

Evenepoel rijdt in Italië zijn eerste koers sinds zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije in augustus vorig jaar. De Belg vloog in een afdaling het ravijn in en brak daarbij zijn schaambeen. Pas begin februari mocht hij weer buiten op de fiets trainen.

Remco Evenepoel verloor ruim anderhalve minuut op de Monte Zoncolan. Foto: Getty Images

'Lange break hakt erin'

"Ik heb vandaag wel gevoeld dat het zwaarder en zwaarder begint te worden en dat die lange break erin hakt", aldus Evenepoel. "Maar als de power er op een bepaald moment niet meer is, dan is die er niet meer."

"Het was ook vrij koud boven en het was weer een wisselende dag qua temperatuur. Misschien is mijn lichaam daar nog niet 100 procent klaar voor. Dat is koers. Ik kom van heel ver. Er is niets goed of slecht. Ik verlies anderhalve minuut. Dat is geen ramp als je ziet hoe sterk Egan Bernal rijdt."

De rit naar de Zoncolan werd zaterdag gewonnen door de relatief onbekende Italiaan Lorenzo Fortunato, die zijn eerste overwinning als prof boekte. Door zijn nieuwe tijdwinst staat Bernal nu ruim anderhalve minuut voor op nummer twee Simon Yates. Zondag gaat de Giro verder met een heuvelrit.