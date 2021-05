Egan Bernal kende zaterdag een perfecte dag in de Giro d'Italia. De rozetruidrager pakte in de loodzware veertiende etappe tijd op al zijn concurrenten en zijn ploeg hoefde bijna geen kopwerk te doen doordat Astana het initiatief nam.

Astana, het team van kopman Aleksandr Vlasov, reed bijna de hele rit aan kop van het peloton in de jacht op een kopgroep van elf renners. Ploegleider Giuseppe Martinelli zei tegen de Italiaanse tv-zender Rai dat volgens Astana een kampioen moest winnen op de Monte Zoncolan, de mythische slotklim van de veertiende etappe.

De ritzege ging echter naar de relatief onbekende vluchter Lorenzo Fortunato, die zijn eerste overwinning als prof boekte, terwijl Vlasov een van de grootste verliezers van de dag was. De 25-jarige Rus verloor 1 minuut en 12 seconden op Bernal en zakte in het klassement van de tweede naar de vierde plek (+1.57 minuten).

"Ik was verrast dat Astana zo hard op kop reed", zei Bernal, die als vierde over de streep kwam op de top van Zoncolan, in zijn eerste reactie na de etappe. "Ik dacht dat Vlasov wel heel goed moest zijn, het was ook een goede klim voor hem. Maar in de finale controleerden wij de koers."

Egan Bernal kreeg op de besneeuwde Zoncolan nog steun van zijn ploeg. Egan Bernal kreeg op de besneeuwde Zoncolan nog steun van zijn ploeg. Foto: Getty Images

'Het gat lijkt groot genoeg, maar er kan nog veel gebeuren'

De 24-jarige Colombiaan demarreerde zelf niet op de loodzware slotklim (14,1 kilometer à 8,5 procent), maar was wel de enige die Simon Yates kon volgen toen de Brit aanviel. In de laatste paar honderd meter reed Bernal nog elf seconden weg bij Yates, die de tweede plek in het klassement overnam van Vlasov. Zijn achterstand op Bernal is al 1.33 minuten.

"Ik probeerde kalm te blijven op de Zoncolan, omdat ik wist dat ik er goed voorsta in het klassement", aldus Bernal. "Ik moet geduldig blijven en hoef niet in elke bergrit aan te vallen. Ik heb een goede etappe gereden en heb nu een mooi gat. Mijn voorsprong lijkt groot genoeg voor de eindzege, maar in de Giro kan altijd nog van alles gebeuren."

De Giro gaat zondag verder met een heuvelachtige rit. Maandag staat een zware bergetappe van 212 kilometer met finish bergaf in Cortina d’Ampezzo op het programma. Daarna is op dinsdag de tweede en laatste rustdag.