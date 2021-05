Egan Bernal heeft zaterdag zijn leidende positie in de Giro d'Italia opnieuw verstevigd. Lorenzo Fortunato verraste door de veertiende rit te winnen. De 25-jarige Italiaan boekte op de top van de mythische Monte Zoncolan zijn eerste zege als prof.

Fortunato rijdt voor de kleine Italiaanse ploeg EOLO-Kometa, die is opgericht door de stichting van oud-Tour-winnaar Alberto Contador. De klimmer was op de vreselijk steile Zoncolan (14,1 kilometer à 8,5 procent) de beste renner uit een kopgroep van elf, waarin ook Bauke Mollema en George Bennett zaten.

Jan Tratnik eindigde op 26 seconden als tweede. Mollema werd vijfde op 1 minuut en 47 seconden van Fortunato. De Nederlander werd vlak voor de finish nog ingehaald door Bernal, die in de laatste kilometer samen met Simon Yates was weggereden uit de groep met favorieten.

De rozetruidrager pakte elf seconden op Yates, die in het klassement naar de tweede plaats steeg. De kopman van Team BikeExchange heeft een achterstand van 1.33 minuten op Bernal.

Aleksandr Vlasov was de grootste verliezer van de dag. De Rus stond tweede in de algemene rangschikking, maar werd zestiende op meer dan een minuut van Bernal en is nu de nummer vier van het klassement (+1.57 minuten). Remco Evenepoel verloor anderhalve minuut op Bernal en staat achtste in de strijd om het roze.

Mollema en Bennett in kopgroep

Dylan Groenewegen, David Dekker en Jai Hindley stapten zaterdag niet meer op voor de veertiende etappe. Mollema en Bennett waren er nog wel en wisten niet voor het eerst deze Giro in de goede vlucht te komen.

In het peloton werd het kopwerk verrassend gedaan door Astana en niet door het INEOS Grenadiers van Bernal. Ploegleider Giuseppe Martinelli zei tijdens de rit tegen de Italiaanse tv-zender Rai dat volgens Astana een kampioen moet winnen op de Zoncolan.

De ploeg van Vlasov reed zo hard, dat met nog 45 kilometer te gaan de groep met favorieten nog maar uit zeven renners bestond. Evenepoel moest lossen in een afdaling, maar de Belg wist net als de andere toppers terug te keren.

De koplopers begonnen met een voorsprong van ruim zes minuten aan de Zoncolan. Tratnik plaatste de eerste demarrage en de Sloveen kreeg even later gezelschap van Fortunato. In de laatste 3 kilometer, waarin het gemiddelde stijgingspercentage 13 was, stelde de Italiaan zijn eerste profzege veilig.

In de groep met favorieten bleef groot vuurwerk uit. Met nog iets meer dan een kilometer te gaan viel Yates aan en alleen Bernal kon volgen. De Colombiaan bewees vervolgens opnieuw dat hij momenteel de beste klimmer in de Giro is.