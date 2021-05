Anna van der Breggen is zaterdag als derde geëindigd in de derde en voorlaatste etappe van de Ronde van Burgos. De zege ging naar de Deense Cecilie Uttrup Ludwig.

De 25-jarige Uttrup Ludwig was na 115 kilometer op de slotklim in Ojo Guareña de snelste in een sprint van de eerste groep. Ze bleef de Poolse Katarzyna Niewiadoma, wereldkampioen Van der Breggen en de Italiaanse Elisa Longo Borghini voor.

Op zo'n 10 kilometer van de streep werden Sabrina Stultiens en de Française Évita Muzic teruggepakt. In de afdaling koos de Zwitserse Elise Chabbey, de leidster in de rittenkoers, de aanval. Ze kreeg de Canadese Karol-Ann Canuel mee, maar het verschil was heel klein.

Op de slotklim van ongeveer 1 kilometer trokken de klimmers hard door. Uttrup Ludwig had de beste sprint en pakte haar eerste zege van het seizoen. Een tweede groepje met onder anderen Demi Vollering (zevende) en Annemiek van Vleuten (achtste) eindigde op drie seconden.

In het algemeen klassement neemt Niamh Fisher-Black de leiding over van Chabbey. De Nieuw-Zeelandse van SD Worx, de ploeg van Van der Breggen, heeft dezelfde tijd als de Australische Grace Brown en twee seconden voorsprong op onder anderen Niewiadoma en Van der Breggen.

De Ronde van Burgos, een rittenkoers uit de WorldTour, eindigt zondag met een etappe met finish bergop.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de winnende sprint van Cecilie Uttrup Ludwig te bekijken.