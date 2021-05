Antwan Tolhoek is zaterdag als tweede geëindigd in de Ruta del Sol. De Jumbo-Visma-renner slaagde er in de slotetappe niet meer in om concurrent en topfavoriet Miguel Ángel López uit de leiderstrui te rijden.

Tolhoek behoorde in de finale van de etappe over 107 kilometer tussen Vera en Pulpí tot een uitgedunde groep met klassementsrenners, waartoe ook Movistar-renner López behoorde. Het verschil in het klassement bleef twintig seconden.

Uit die voorste groep eiste de Brit Ethan Hayter van INEOS Grenadiers de ritoverwinning voor zich op. Hij profiteerde in de slotmeters van een val van Daryl Impey (Israel Start-Up Nation) en Robert Stannard (Team BikeExchange), die hem leken te passeren, maar elkaar aantikten en de zege konden vergeten. Impey week daarbij van zijn lijn.

De Duitser Philipp Walsleben van Alpecin-Fenix en de Let Toms Skujins van Trek-Segafredo completeerden achter Hayter de top drie van de dag. Tolhoek kwam als achtste over de meet.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om de opmerkelijke eindsprint te bekijken.

López nam donderdag voorschot op eindzege

López, die als nummer vier finishte, legde de basis voor zijn eindoverwinning donderdag in de derde van vijf ritten. In die zware etappe troefde hij Tolhoek af in de strijd om de dagzege en veroverde hij de leiderstrui.

De Colombiaan nam het tricot toen over van Hayter, die één dag de leiding in het klassement had nadat hij de tweede was tijdens de tweede etappe van woensdag. Voor aanvang van de slotrit stond hij al op ruim twee minuten van López.

De 27-jarige Tolhoek, die sinds 2017 voor Jumbo-Visma rijdt en vier keer meedeed in een grote ronde, greep in Spanje naast de grootste overwinning in zijn carrière.