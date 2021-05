Jai Hindley is zaterdagochtend uit de Giro d'Italia gestapt. De nummer twee van vorig jaar kampt met zadelpijn, zo meldt zijn ploeg Team DSM.

"Dit is niet hoe ik mijn Giro wilde eindigen", zegt Hindley in een verklaring van de Duitse formatie met Nederlandse roots. "Het team heeft veel gedaan om me te helpen, maar de situatie wordt er niet beter op en er is geen andere optie dan afstappen. Natuurlijk ben ik erg teleurgesteld."

De 25-jarige Hindley verraste vorig jaar door achter winnaar Tao Geoghegan Hart als tweede te eindigen in de Giro. Na een opmerkelijke strijd met voormalig ploeggenoot Wilco Kelderman begon hij in de roze trui aan de afsluitende tijdrit, maar daarin verloor hij de leidende positie aan de Brit.

Door die hoge eindklassering was Hindley dit jaar een van de outsiders voor de eindzege, maar in de eerste de beste bergrit verloor hij al een minuut op de huidige leider Egan Bernal. Daarna ging het van kwaad tot erger bij de Australiër. Op moment van afstappen stond hij 25e in het klassement, op ruim 25 minuten van Bernal.

De Giro d'Italia gaat zaterdag verder met een loodzware bergrit over 205 kilometer naar de top van de Monte Zoncolan. De iconische berg (14,1 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 8,5 procent) wordt beschouwd als een van de zwaarste beklimmingen in Italië.