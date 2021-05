Egan Bernal verwacht zaterdag in de Giro d'Italia een zware strijd in de bergrit naar de mythische Monte Zoncolan. De Colombiaan is al opgelucht als hij zijn roze leiderstrui weet te behouden.

"Het zou speciaal zijn om te winnen op de top van de Monte Zoncolan, maar dat betekent dat de ploeg het hele peloton en de vluchters moet controleren", blikt Bernal vrijdag vooruit op de veertiende etappe. "Ik ben al blij als ik het roze kan behouden, maar ik zal zeker mijn best doen."

De 24-jarige renner van INEOS Grenadiers voert na twee weken in de Giro het algemeen klassement aan. Hij heeft een voorsprong van 45 seconden op nummer twee Aleksandr Vlasov en ruim een minuut op nummer drie Damiano Caruso.

Bernal was blij dat de klassementsrenners het vrijdag in de dertiende etappe rustig aan deden. "Het zou in termen van herstel beter zijn geweest om in bed te blijven, maar ik kon vandaag een beetje herstellen en het was een rustige rit. Iedereen wilde zo'n soort etappe vandaag."

De Tour-winnaar van 2019 beseft dat de Giro nog ruim een week duurt. "Ik heb een klein beetje voorsprong, maar er kan nog van alles gebeuren. Ik moet met beide benen op de grond blijven en rustig blijven om de leiding niet te verspelen. Ik weet van de Monte Zoncolan alleen dat iemand die de benen heeft het verschil kan maken in de laatste 3 kilometer."

Voor Remco Evenepoel wordt de Monte Zoncolan nieuw terrein. Voor Remco Evenepoel wordt de Monte Zoncolan nieuw terrein. Foto: EPA

Evenepoel: 'Heb gezonde stress voor deze rit'

Remco Evenepoel kijkt juist uit naar de Monte Zoncolan. "Het is niet dat ik er schrik voor heb, maar dit is een mythische berg en ik heb gezonde stress voor deze rit", aldus het Belgische toptalent, die op ruim twee minuten zevende staat in het klassement.

Voor de 21-jarige Evenepoel is de Monte Zoncolan, met in de laatste 3 kilometer stukken van boven de 20 procent stijging, nieuw terrein. "Op zo'n aankomst heb ik nog geen ervaring in koers. Ik denk dat we tegen dan allemaal zo op onze limiet zitten dat niemand dat nog graag doet."

De renner van Deceuninck-Quick-Step verwacht dat het heel lastig zal worden om de etappe te winnen. "Veel zal afhangen van het gevoel onderweg. Ik ben nu vooral bezig met het vasthouden van mijn positie in het klassement, omdat er ook nog een tijdrit volgt. De eindzege zal heel moeilijk worden tegen Bernal, maar er zijn nog andere plaatsen."

Evenepoel hoopt dat er meteen wordt gedemarreerd op de Monte Zoncolan. "Zelf hoop ik dat er vroeg aangevallen wordt, want die laatste kilometer is heel steil en vergt veel explosiviteit. Dat is niet mijn sterkste punt. Zeker als ik zie hoe Bernal rondvliegt in die laatste kilometer, dan heb ik een probleem."