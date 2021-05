Giacomo Nizzolo heeft vrijdag de dertiende etappe van de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De Italiaan was de sterkste in de massasprint en boekte zijn eerste ritzege in de Italiaanse wielerronde in zijn carrière. Dylan Groenewegen eindigde als tiende.

De 32-jarige Nizzolo bleef Jumbo-Visma-renner Edoardo Affini, die in de finale wegreed uit het peloton, net voor in de sprint. Peter Sagan eindigde op gepaste afstand als derde.

Voor Nizzolo was de ritzege een bevrijding. De Europees kampioen werd namelijk al elf keer tweede in een etappe in de Giro. Ook werd de renner van Qhubeka-ASSOS al eens tweede in een rit in de Vuelta a España.

In de top van het algemeen klassement vonden er geen verschuivingen plaats. Egan Bernal behield de roze leiderstrui en heeft 45 seconden voorsprong op Aleksandr Vlasov. Damiano Caruso bezet op ruim een minuut de derde plaats.

Zaterdag trekken de renners weer de bergen in. Dan staat er een 205 kilometer lange etappe naar de Monte Zoncolan op het programma.

Zwitser en twee Italianen kleuren etappe

De dertiende rit voerde het peloton over 198 kilometer van Ravenna naar Verona en was volledig vlak, een uitgelezen kans voor de sprinters op een etappezege.

Direct na de start gingen de Zwitser Simon Pellaud en de Italianen Samuele Rivi en Umberto Marengo in de aanval. Zij kregen de vrijgeleide van het peloton en namen bijna acht minuten voorsprong op het peloton.

Gedurende de etappe werd de voorsprong steeds kleiner en met nog zo'n 25 kilometer voor de boeg was het verschil minder dan een halve minuut. Het peloton liet de vluchters nog even spartelen, maar op 7 kilometer van de finish werden ze ingerekend.

Vervolgens mengden de verschillende sprintersploegen zich van voren en was een massasprint onvermijdelijk. Affini had in de finale een gaatje op het peloton te pakken, maar hij werd kort voor de streep gepasseerd door Nizzolo.