Het peloton heeft vrijdag voor aanvang van de vierde etappe van de Spaanse etappekoers Ruta del Sol geprotesteerd tegen "het gebrek aan aandacht voor onze vraag om meer veiligheid in de koers".

Volgens de renners bracht het parcours van de etappe van donderdag, met gravelafdalingen en grote kuilen in de weg, hun veiligheid ernstig in gevaar. Daar komt bij dat ze tussen de etappes lang moesten reizen.

"We begrijpen de moeilijkheden van de organisatie ten gevolge van de coronapandemie, maar er blijven regels die gevolgd moeten worden. We vragen om meer aandacht en respect", melden de renners, die een paar minuten later dan gepland begonnen aan de vierde rit, in een verklaring.

"De veiligheid van de renners moet in alle wedstrijden, groot en klein, een prioriteit zijn. Ernstige tekortkomingen als die in de rit van donderdag kunnen we niet langer tolereren. Ons symbolisch protest is bedoeld om de aandacht van de organisatoren en de UCI op deze belangrijke kwestie te vestigen."

De vlakke vierde etappe werd gewonnen door André Greipel. De 38-jarige Duitser klopte de Colombiaan Álvaro Hodeg en de Deen Mads Pedersen in de sprint. Miguel Ángel López bleef de leider in het klassement, met twintig seconden voorsprong op de nummer twee, Jumbo-Visma-renner Antwan Tolhoek.

De Ruta del Sol wordt zaterdag afgesloten met een heuveletappe van 107 kilometer, van Vera naar Pulpí.