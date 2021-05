Andrea Vendrame heeft donderdag na een lange vlucht de twaalfde etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan van AG2R rekende in een sprint-à-deux af met Chris Hamilton van het Nederlands getinte Team DSM. In de top van het algemeen klassement waren er, ondanks een tempoversnelling van rozetruidrager Egan Bernal, geen verschuivingen.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Giro d'Italia

De 26-jarige Vendrame rukte zich met Hamilton in de laatste kilometers van de rit los van medevluchters George Bennett, de kopman van het Nederlandse Jumbo-Visma, en Gianluca Brambilla en rekende in de sprint eenvoudig af met de Australiër. Bennett werd uiteindelijk derde, omdat Brambilla in de sprint om de ereplaats afweek van zijn lijn en daarom een plaats werd teruggezet.

Daags na de zware gravelrit bleef het vuurwerk onder de klassementsrenners uit. Giulio Ciccone, de nummer acht in het algemeen klassement, probeerde het nog wel op de slotklim, maar werd al snel gegrepen, mede dankzij een tempoversnelling van rozetruidrager Egan Bernal.

In de afdaling naar finishplaats Bagno di Romagna kwam INEOS-knecht Gianni Moscon nog hard ten val. Hij probeerde de ontketende Vincenzo Nibali bij te halen, maar verloor de controle over zijn fiets en ging tegen het asfalt. Desondanks kon hij in het peloton over de streep komen.

De rit werd sowieso overschaduwd door zware valpartijen, waaronder die van Alessandro De Marchi. De Italiaan, die vorige week nog twee dagen in de roze trui reed, kwam in het eerste uur hard ten val in een afdaling en brak daarbij zijn sleutelbeen en verschillende ribben. Ook Marc Soler, de nummer elf van het algemeen klassement, stapte af na een val vlak na de start.

Marc Soler kwam in de eerste kilometers ten val en moest afhaken. Marc Soler kwam in de eerste kilometers ten val en moest afhaken. Foto: Getty Images

Veel valpartijen in eerste kilometers

De twaalfde etappe voerde de renners over 212 kilometer van Siena naar Bagno di Romagna met onderweg vier gecategoriseerde beklimmingen, waarvan twee van de tweede categorie. Door de grote valpartij na het vlagsignaal, naast Soler kwamen onder anderen Gino Mäder, Fausto Masnada en de Belg Harm Vanhoucke ten val, bleef een kopgroep lange tijd uit.

Pas na bijna 70 kilometer koers was de vlucht van de dag een feit en die bestond uit zestien renners. Onder anderen Bennett, die woensdag ook in de aanval reed en vluchter Mauro Schmid met de zege aan de haal zag gaan, meldde zich aan het front. Al snel werd duidelijk dat het peloton zich niet wilde inspannen voor de ritzege.

Met een voorsprong van ruim tien minuten ontstond in de afdaling van de voorlaatste klim, de Passo del Calla, de eerste scheur in de kopgroep, waarna er nog tien renners overbleven. Op de slotklim Passo del Carnaio dunde de groep uit naar vier renners door aanvallen van onder anderen Bennett en Vendrame, die kilometers solo reed, maar vlak voor de top werd hij ingerekend.

Op weg naar finishplaats Bagno di Romagna regende het aanvallen in de kopgroep, maar Bennett en Brambilla kwamen niet weg. Op een vlakke strook op zo'n 3 kilometer van de streep sloegen Vendrame en Hamilton het beslissende gat en in de sprint bleek Vendrame de snelste.