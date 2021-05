Antwan Tolhoek is er donderdag net niet in geslaagd om de derde etappe in de Ruta del Sol op zijn naam te schrijven. De Nederlander moest in de rit naar Villarrodrigo met finish bergop alleen topfavoriet Miguel Ángel López voor zich laten.

De 27-jarige Tolhoek steeg door zijn tweede plaats wel naar de tweede plek in het algemeen klassement. López nam - naast de ritzege - ook de leiderstrui over van Ethan Hayter en heeft nu een voorsprong van twintig seconden op Tolhoek.

Tolhoek reed in de derde etappe van ruim 175 kilometer in de slotfase vooraan met López en James Piccoli. De Colombiaan, die in 2018 derde werd in de Giro d'Italia en de Vuelta a España, plaatste een versnelling in de laatste meters en die werd Tolhoek te machtig.

De Jumbo-Visma-renner kwam op twee tellen van López als tweede over de meet. De Canadees Piccoli werd derde op zes tellen van de Movistar-renner, die zijn eerste overwinning boekte van dit kalenderjaar.

In de Ruta del Sol staan nog twee etappes op het programma. De renners krijgen vrijdag een relatief vlakke etappe voor de kiezen van bijna 183 kilometer. Zaterdag wordt de slotrit (107 kilometer) verreden.