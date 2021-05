In de dertiende etappe van de Giro d'Italia krijgen de klassementsrenners vrijdag de ruimte om even op adem te komen na het klimgeweld van de afgelopen dagen. Het parcours van Ravenna naar Verona is 198 kilometer lang helemaal vlak en dus ideaal voor een massasprint.

Het sprintersveld van de Giro heeft de afgelopen dagen een aantal grote namen verloren. Zo stapte Caleb Ewan zaterdag af wegens knieproblemen en moest Tim Merlier dinsdag de strijd staken wegens vermoeidheid en maag- en darmklachten. Het duo pakte samen drie etappezeges in de openingsweek van de Giro (Ewan twee, Merlier één).

De exit van beide toppers biedt kansen voor mannen die in de eerste week net tekortkwamen in de sprintetappes. Dat geldt vooral voor de Italianen Giacomo Nizzolo en Elia Viviani. Nizzolo werd al twee keer tweede in deze Giro, terwijl Viviani twee keer als derde over de streep kwam. Bij afwezigheid van Ewan en Merlier kunnen zij worden gezien als de favorieten in de massasprint.

In het kielzog van de twee Italianen zal Dylan Groenewegen ook mogelijkheden zien. Zijn terugkeer in het peloton verloopt vooralsnog niet zoals gehoopt, de Nederlander eindigde nog niet op het podium in deze Giro. Maar een Groenewegen in vorm is misschien wel de snelste man in koers.

Het profiel van de dertiende Giro-etappe. Het profiel van de dertiende Giro-etappe. Foto: Giro d'Italia

Vlakke etappe van begin tot eind

Over het profiel van de etappe kunnen we kort zijn: het begint vlak, het middenstuk is vlak en het eindigt vlak. Onderweg zijn er twee tussensprintjes, waarvan de eerste alleen van belang is voor het puntenklassement. Bij de tweede tussensprint zijn bonificatieseconden op te rapen, respectievelijk 3,2 en 1.

Ook op de finish zijn die bonificatieseconden te verdienen, respectievelijk tien, zes en vier voor de top drie van de etappe.

Officiële start: 12.35 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Giacomo Nizzolo

⭐⭐⭐⭐⭐ Elia Viviani

⭐⭐⭐ Dylan Groenewegen

⭐⭐⭐ Peter Sagan

⭐⭐⭐ Davide Cimolai

⭐⭐ Fernando Gaviria

⭐ Matteo Moschetti