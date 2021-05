Alessandro De Marchi is donderdag uitgevallen in de twaalfde etappe van de Giro d'Italia. De Italiaan, die vorige week nog twee ritten in de roze trui reed, kwam in de afdaling hard ten val. Ook Marc Soler, Alex Dowsett, Fausto Masnada, Gino Mäder en Kobe Goossens stapten af.

De harde val van De Marchi op zo'n 185 kilometer van de finish werd niet vastgelegd door de televisiecamera's. Op beelden was wel te zien dat hulpdiensten zich in de binnenbocht van een afdaling over De Marchi ontfermden.

Volgens zijn ploeg Israel Start-Up Nation was Italiaan altijd bij bewustzijn en heeft hij geen hoofdblessure. In het ziekenhuis werden werden wel een gebroken sleutelbeen, zes gebroken ribben en twee gebroken wervels geconstateerd.

De Marchi was bezig aan een voor hem zeer succesvolle Giro. De 35-jarige renner veroverde vorig week in de vierde etappe de leiderstrui en verloor het roze in de zesde rit aan de Hongaar Attila Valter. Het was voor het eerst in zijn lange carrière dat De Marchi in een grote ronde de leiderstrui droeg.

Marc Soler was vlak na de start betrokken bij een valpartij en stapte later in de koers af. Foto: Getty Images

Ook Dowsett, Soler, Masnada en Mäder stappen af

Voor aanvang van de twaalfde etappe bezette De Marchi de 62e plek in het algemeen klassement op 55 minuten en 47 seconden van rozetruidrager Egan Bernal. Met Dowsett verloor Israel Start-Up Nation nog een renner in de twaalfde etappe. De 32-jarige Engelsman kampt met buikklachten.

Ook de 27-jarige Soler, die op 3 minuten en 19 seconden van Bernal de elfde plek in het algemeen klassement bezette, moest donderdag afstappen. De Spanjaard van Movistar was vlak na de start van de etappe betrokken bij een valpartij in het peloton. Hij probeerde de rit nog te vervolgen, maar was te gehavend.

Ook Masnada, een knecht van kopman Remco Evenepoel bij Deceuninck-Quick-Step, en Mäder stapten in de twaalfde etappe af. Mäder, die de zesde etappe op zijn naam schreef, kampt met knieklachten. Hij was net als Soler betrokken bij de vroege valpartij.

De Belg Goossens van Lotto Soudal liep een handblessure op bij een valpartij en moet ook afstappen.

De twaalfde rit is een zware heuveletappe van 212 kilometer van Siena naar Bagno di Romagna. De finish wordt rond 17.15 uur verwacht.

