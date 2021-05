Remco Evenepoel denkt dat de lange periode zonder koersen hem woensdag heeft opgebroken in de spectaculaire gravelrit in de Giro d'Italia. De Belgische kopman van Deceuninck-Quick-Step verloor ruim twee minuten op rozetruidrager Egan Bernal en lijkt kansloos voor de eindzege.

"Helaas heb ik vandaag twee minuten verloren", zegt de 21-jarige Evenepoel op de site van Deceuninck-Quick-Step. "Het was niet mijn dag. Ik heb veel afgezien op de tweede gravelsector en op de derde. Toen ze begonnen te sprinten, voelden mijn benen helemaal leeg."

"Het is een reactie van mijn lichaam na elf dagen koersen die volgden na zo'n lange tijd zonder wedstrijden", vervolgt Evenepoel, die vorig jaar in de Ronde van Lombardije bij een zware val in de afdaling zijn schaambeen brak en daardoor maandenlang uitgeschakeld was. De Giro is zijn eerste koers sinds die smak in het ravijn.

"Toch is dit geen goed resultaat voor mij. Maar ik sta nog altijd zevende in het klassement van mijn eerste grote ronde. Ik heb nog altijd vertrouwen in mijn eigen kunnen. Er is nog een lange weg te gaan naar Milaan."

João Almeida liet zich pas vrij laat terugzakken om zijn geloste kopman Remco Evenepoel te helpen. Foto: Getty Images

Geen woord over actie Almeida

Een opvallend moment tijdens de Giro-rit was dat João Almeida zich aanvankelijk niet wilde laten afzakken om zijn geloste kopman te helpen. Evenepoel leek zichtbaar gefrustreerd en gooide zijn oortje weg.

In de verspreide reactie van Deceuninck-Quick-Step rept Evenepoel met geen woord over de actie. "Ik ben het team en João dankbaar voor het werk dat ze vandaag voor mij hebben gedaan", zegt Evenepoel er alleen over.

Na zijn tijdverlies in de elfde etappe van de Giro verloor Evenepoel vijf plekken in het algemeen klassement en hij staat nu zevende. Hij heeft een achterstand van 2 minuten en 22 seconden op rozetruidrager Bernal.