Egan Bernal wil niet te hard van stapel lopen na zijn galavoorstelling woensdag in de spectaculaire gravelrit in de Giro d'Italia. De rozetruidrager verpulverde de concurrentie op de grindwegen en won zelfs twee minuten op zijn rivaal Remco Evenepoel.

"Het was een zware dag", aldus Bernal na afloop van de rit, waarin hij 25 seconden won op Aleksandr Vlasov en twee minuten en negen seconden uitliep op Evenepoel. "We hadden met de gravelstroken in het vooruitzicht al grote tijdverschillen verwacht en ik ben blij dat ik vooraan ben geëindigd."

"Maar we moeten gefocust blijven de komende dagen", vervolgde Bernal, die met Emanuel Buchmann naar de finish reed. "Ik vroeg over de radio hoe hij ervoor stond in het klassement en ze vertelden me dat hij op 1.40 stond. Ik wilde even wachten met mijn aanval. We hebben een beetje samengewerkt en tijd gepakt op de concurrentie. We mogen blij zijn met deze dag."

De 24-jarige Bernal rijdt in Italië zijn eerste grote ronde sinds hij in de Tour de France van vorig jaar een rugblessure opliep. Na maandenlang worstelen lijkt de Colombiaan van INEOS Grenadiers zijn topvorm hervonden te hebben, getuige zijn grote voorsprong in het klassement. Hij staat na elf etappes al 45 seconden voor op nummer twee Vlasov.

Brailsford: 'Egan heeft van ver moeten komen'

"Egan laat zien waarom iedereen een paar jaar geleden zo enthousiast over hem was", aldus INEOS-teambaas Dave Brailsford over de Tour-winnaar van 2019. "Hij heeft van ver moeten komen, maar heeft nooit het hoofd laten hangen, ook al had hij wat tegenslagen."

Brailsford zag dat de veranderde teamstrategie zijn vruchten afwierp. INEOS maakte vanaf de eerste gravelstrook de koers hard en zette mede daardoor Evenepoel op grote achterstand. "We rijden een stuk aanvallender", aldus Brailsford, die vaak het verwijt kreeg dat zijn ploeg te defensief rijdt.

"We hebben de renners om aanvallender te rijden en ze zijn er ook klaar voor. Ze houden van wielrennen, zeker wanneer je ze vrijheid en kansen geeft. Ze lachen volop en hebben veel plezier. Het is leuk om naar te kijken."