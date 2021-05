Egan Bernal heeft woensdag een dreun uitgedeeld aan Remco Evenepoel in de strijd om de eindzege in de Giro d'Italia. In een spectaculaire gravelrit won de rozetruidrager ruim twee minuten op het Belgische toptalent. De ritzege ging naar de Zwitser Mauro Schmid.

Evenepoel, voorafgaand aan deze elfde etappe de nummer twee in het algemeen klassement, moest op de derde gravelstrook op zo'n 20 kilometer van de streep lossen en verloor in finishplaats Montalcino 2.08 op Bernal, die sinds zondag in de roze leiderstrui rijdt.

Op de Passo del Lume Spento, de 9 kilometer lange slotklim, deed de Tour-winnaar van 2019 er een schepje bovenop door ook concurrent Aleksandr Vlasov te lossen met een splijtende demarrage. Aan de finish hield hij 23 seconden over op de Rus, die de nieuwe nummer twee in het klassement is. Het verschil tussen beiden bedraagt na woensdag 45 seconden.

Vluchter Schmid won de rit door in een fascinerende sprint-à-deux af te rekenen met de Italiaan Alessandro Covi. Het is voor de 21-jarige renner van Qhubeka-ASSOS zijn eerste zege als profrenner. Taco van der Hoorn, de verrassende winnaar van de derde Giro-rit, kwam als negende over de meet.

Egan Bernal nam op de eerste gravelstrook al afstand van Remco Evenepoel. Egan Bernal nam op de eerste gravelstrook al afstand van Remco Evenepoel. Foto: Getty Images

Kopgroep krijgt twaalf minuten

Na een rustdag voerde de elfde Giro-etappe de renners over 162 glooiende kilometers van Perugia naar Montalcino met onderweg vier gravelstroken en drie gecategoriseerde beklimmingen. Direct vanaf het vlagsignaal ontstond er een kopgroep van elf renners met onder anderen de Nederlanders Van der Hoorn en Bert-Jan Lindeman. Op het hoogtepunt hadden zij een voorsprong van liefst twaalf minuten.

Op de eerste de beste gravelstrook, op een kleine 70 kilometer van de streep, kon Evenepoel het hoge tempo van het INEOS van rozetruidrager Bernal al niet volgen. De Belg liep een achterstand van een halve minuut op, maar werd door zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step snel teruggebracht.

Hoewel het peloton zich rustig hield op de tweede gravelstrook, brak de kopgroep op zo'n 50 kilometer van de finish uiteen. Van der Hoorn en Lindeman losten na een tempoversnelling van Jumbo-Visma-kopman George Bennett, maar Van der Hoorn sloot in zijn eentje weer aan.

Remco Evenepoel verloor veel tijd op Egan Bernal in de gravelrit. Remco Evenepoel verloor veel tijd op Egan Bernal in de gravelrit. Foto: Getty Images

Bernal lost Evenepoel op derde strook

Op diezelfde derde gravelstrook volgde er vuurwerk in het peloton toen bleek dat Evenepoel opnieuw kraakte. Klassementsleider Bernal versnelde tot twee keer toe, waarna Evenepoel definitief gezien was en een groot gat moest laten. Opvallend was dat ploeggenoot João Almeida niet gelijk wachtte op zijn Belgische kopman, die uit frustratie zijn oortje wegsmeet.

Op de Passo del Lume Spento, de 9 kilometer lange slotklim, liep Bernal alleen maar verder uit op Evenepoel. Als klap op de vuurpijl zag de Colombiaan onder anderen concurrenten Vincenzo Nibali en Marc Soler lossen op de flanken van de zware beklimming.

Op een paar kilometer van de streep ontdeed Bernal zich van al zijn concurrenten met een splijtende demarrage. De Colombiaan reed met Emanuel Buchmann naar de finish in Montalcino, waar vluchter Schmid even daarvoor de handen in de lucht had gestoken als ritwinnaar na een fraaie sprint met Covi.