Tadej Pogacar koerst in de aanloop naar de Tour de France alleen nog in eigen land. De Tour-winnaar van vorig jaar verkiest de Ronde van Slovenië en het Sloveens kampioenschap boven het Critérium du Dauphiné.

De 22-jarige Pogacar deed vorig jaar wel mee aan de Dauphiné en eindigde toen als vierde. Een maand later greep hij bij zijn debuut in de Tour zelfs de eindzege door op de voorlaatste dag in de tijdrit zijn landgenoot Primoz Roglic uit het geel te rijden.

Dit voorjaar maakte Pogacar indruk met winst in Luik-Bastenaken-Luik, maar daarna kwam hij niet meer in actie. In de aanloop naar de Ronde van Slovenië, die van 9 tot en met 13 juni wordt verreden, gaat hij nog op hoogtestage in Italië.

Het wordt voor de renner van UAE Team Emirates zijn vierde deelname aan de Ronde van Slovenië, al haalde hij in die koers nog nooit het podium. Hij werd er twee keer vierde en een keer vijfde.

Na de Tour doet Pogacar ook mee aan de Olympische Spelen. De Tour begint op 26 juni en eindigt op 18 juli. De wegwedstrijd in Tokio is al een kleine week later, op 24 juli.