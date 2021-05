Nog 149 km - Met Taco van der Hoorn en Bert-Jan Lindeman zitten er dus twee Nederlanders in de kopgroep, die al een voorsprong van boven de vier minuten op het peloton hebben. Vooral Van der Hoorn is uiteraard geen onbekende naam in de kopgroepen tijdens deze Giro. Hij schreef bovendien de derde etappe al op zijn naam.