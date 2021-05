De internationale wielerunie UCI heeft de omstreden bidonregel nog wat versoepeld voor de laatste elf etappes in de Giro d'Italia. Renners mogen in de laatste 50 kilometer van een rit tijdens beklimmingen hun drinkbus nu op elke plek weggooien.

Op 1 april voerde de UCI een flink aantal nieuwe regels in om het wielrennen veiliger te maken. Zo mogen renners hun afval tijdens een koers alleen nog weggooien in de daarvoor bestemde zones.

Nadat de bidonregel in onder meer de Ronde van Vlaanderen tot diskwalificaties had geleid, en rennersvakbond CPA en de de vereniging van profteams AIGCP hadden geklaagd, besloot de UCI al na twee weken om de straffen minder zwaar te maken.

Renners krijgen bij een eerste vergrijp alleen een boete en pas bij meerdere overtredingen volgt diskwalificatie. In een etappekoers als de Giro levert een tweede overtreding een tijdsstraf van één minuut op en betekent een derde overtreding uitsluiting.

In de laatste twee weken van de Giro zullen de regels dus nog wat minder streng zijn. De UCI meldt dinsdag dat renners er wel voor moeten zorgen dat een weggegooide bidon niet voor gevaar voor fans of andere renners zorgt. Als dat wel het geval is, gelden de in april afgesproken straffen alsnog.

De Ronde van Italië gaat woensdag, na de eerste rustdag, verder met een zware etappe waarin het peloton over een flink aantal onverharde wegen moet.