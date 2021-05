Anna van der Breggen heeft dinsdag de Durango-Durango Emakumeen Saria op haar naam geschreven. De wereldkampioene was net als zondag in de finale van een Spaanse koers te sterk voor Annemiek van Vleuten.

De 31-jarige Van der Breggen versloeg de zeven jaar oudere Van Vleuten in een kletsnatte finale met finish heuvelop. De renster van Team SD Worx was in de sprint na bijna 116 kilometer net iets sneller dan haar landgenote.

Van der Breggen en Van Vleuten passeerden op de slotklim in Baskenland Cecilie Uttrup Ludwig, die solo aan de leiding reed. De 25-jarige Deense probeerde nog aan te haken bij de twee Nederlanders, maar kwam net tekort en eindigde op vier tellen als derde.

De 28-jarige Pauliena Rooijakkers van Liv Racing eindigde op een kleine halve minuut als vijfde. Haar ploeggenote Sabrina Stultiens completeerde de top tien. Demi Vollering, die eind april nog Luik-Bastenaken-Luik won, kon zich niet mengen in de strijd om de zege.

Tijdens de Gran Premio Ciudad de Eibar van zondag was Van der Breggen ook al nipt te sterk voor Van Vleuten. Ook daar versloeg de geboren Zwollenaar haar concurrent met een lastige aankomst heuvelop.

Van der Breggen boekte haar vierde zege van het seizoen. Na de Gran Premio Ciudad de Eibar en de koers van dinsdag was ze ook al de beste in de Omloop Het Nieuwsblad en de Waalse Pijl.