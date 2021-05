Rozetruidrager Egan Bernal en nummer twee Remco Evenepoel zijn na tien dagen de beste renners in het klassement van de Giro d'Italia, al zijn de verschillen nog klein. De twee jonge twintigers genieten van hun onderlinge strijd.

"Remco is een verrijking voor het wielrennen", zei de 24-jarige Bernal dinsdag op de eerste rustdag. "Hij is acht maanden uit competitie geweest. Dat hij dan nu dit niveau haalt, is bijzonder. Hij moet een erg goede voorbereiding gehad hebben. En hij is natuurlijk ook een echte klasbak, anders zou hij dit niet klaarspelen."

De 24-jarige Colombiaan heeft met nog elf etappes te gaan een voorsprong van veertien seconden op de drie jaar jongere Evenepoel. De Belg rijdt in Italië zijn eerste koers na zijn zware val vorig jaar augustus in de Ronde van Lombardije, waarbij hij onder meer een breuk in zijn bekken opliep.

De kopman van Deceuninck-Quick-Step, die vorig jaar vóór zijn crash achtereenvolgens de Ronde van San Juan, de Ronde van de Algarve, de Ronde van Burgos en de Ronde van Polen won, vindt het een eer om tegen voormalig Tour-winnaar Bernal te fietsen.

"Maar van een echte rivaliteit kan geen sprake zijn, want het is de eerste keer dat we tegen elkaar strijden. Tijdens deze Giro hebben we al een paar keer met elkaar gesproken. Hij is relaxed en vriendelijk."

Evenepoel: 'Tijdrit voordeel voor mij'

Evenepoel zorgt in België al weken voor een ware Giro-hype. Bij zijn digitale persmoment op dinsdag waren volgens Sporza meer dan zeventig journalisten ingelogd. De Vlaming had geen behoefte om de verwachtingen rondom zijn persoon nog groter te maken. "De Giro winnen? Ik ga daar geen ja of nee op antwoorden", zei hij. "Maar als ik niet in mezelf zou geloven, zou ik niet aan de start staan."

De komende twee weken staan er nog heel veel zware cols op het programma, waarin Bernal het verschil met Evenepoel wil vergroten. Onder meer de rit naar de steile Monte Zoncolan op zaterdag wordt gevreesd.

De Giro sluit volgende week zondag af met een vlakke tijdrit over 30 kilometer, de discipline waarin Evenepoel normaal gesproken beter is dan Bernal. "Met minder dan een minuut zou het op het randje zijn. Ik wil er toch beter voorstaan. Om een beetje op mijn gemak te zijn voor de tijdrit, moet ik toch anderhalve minuut voorsprong hebben", aldus de kopman van INEOS Grenadiers.

Evenepoel waagde zich niet aan een voorspelling over hoeveel tijd hij goed zou kunnen maken op Bernal in de tijdrit. "Hoe minder achterstand in het klassement, hoe beter", aldus de Belg.

"En het is ook niet alleen Bernal en ik. Denk bijvoorbeeld aan Aleksandr Vlasov, Simon Yates en Giulio Ciccone. Die kandidaten voor het algemeen klassement staan ook dichtbij. Misschien ben ik volgende week wel tiende in de stand. Het is alleen een voordeel voor mij dat die tijdrit op de laatste dag is."