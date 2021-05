De organisatie van de Ronde van Polen heeft dinsdag nieuwe, kunststof dranghekken geïntroduceerd. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor bij wielerwedstrijden en moeten zware valpartijen zoals die van Fabio Jakobsen van vorig jaar voorkomen.

Voor de ontwikkeling van de hekken ging de Ronde van Polen een samenwerking aan met BOPLAN, een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd is op het gebied van arbeidsveiligheid. De hekken komen te staan bij finishes en op andere gevaarlijke plaatsen in de koers.

De nieuwe hekken werden recent al getest bij een aantal Belgische klassiekers, zoals de Ronde van Vlaanderen. Vooralsnog is onduidelijk of ze ook bij andere koersen dan de Ronde van Polen zullen worden ingezet.

Jakobsen vocht vorig jaar in het ziekenhuis voor zijn leven nadat hij tijdens de eindsprint van de openingsetappe de hekken in werd gereden door concurrent Dylan Groenewegen en hard onderuitging.

Na die zware crash was er niet alleen kritiek op Groenewegen, maar ook op de organisatie in Polen, die een te gevaarlijke finish werd verweten. De weg liep licht af en de dranghekken, die in het wielrennen al langer onderwerp van gesprek zijn, staken uit.

De Ronde van Polen is onderdeel van de WorldTour en wordt dit jaar van 9 tot en met 15 augustus gehouden.