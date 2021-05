Tim Merlier heeft dinsdag op de rustdag de Giro d'Italia verlaten. De Belgische renner van Alpecin-Fenix heeft last van zijn maag en darmen en vertoont vermoeidheidsverschijnselen.

"Het is erg jammer om vroegtijdig de Giro te moeten verlaten, maar dit is nu de verstandigste keuze", zegt Merlier.

"Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik tien dagen na elkaar gekoerst heb en de voorbije dagen hebben toch hun tol geëist. Met deze fysieke gesteldheid voel ik me niet in staat nog te sprinten voor de overwinning en ik wil ook de rest van mijn seizoen niet in gevaar brengen."

Merlier maakte in deze Giro zijn debuut in een grote ronde. Hij sprintte in de eerste etappe in lijn meteen naar de zege en bezorgde Alpecin-Fenix de eerste overwinning ooit in een grote ronde. Hij droeg vervolgens vijf dagen lang de paarse puntentrui voor de beste sprinter.

De 28-jarige Merlier ontwikkelt zich de laatste jaren sterk. Hij won dit seizoen ook al Le Samyn, de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré en de Bredene Koksijde Classic. In deze Giro zou hij normaal gesproken nog twee kansen krijgen in de massasprint. Hij werd ook nog derde in de zevende etappe.

De Giro gaat woensdag verder met een heuvelrit. Egan Bernal gaat na tien etappes aan de leiding in het algemeen klassement. De Colombiaan van INEOS Grenadiers heeft veertien seconden voorsprong op zijn Belgische naaste achtervolger Remco Evenepoel.