Koen Bouwman en Tobias Foss rijden ook de komende jaren voor Jumbo-Visma. De 27-jarige Nederlander en de 23-jarige Noor hebben hun contracten bij de Nederlandse formatie dinsdag tijdens de eerste rustdag van de Giro d'Italia verlengd.

Bouwman, die sinds 2016 voor Jumbo-Visma rijdt, heeft voor drie jaar bijgetekend en ligt nu vast tot eind 2024. De Gelderlander laat zich momenteel van voren zien in de Giro; hij deed zondag een gooi naar de ritzege, maar werd toen in de finale voorbijgestreefd door Egan Bernal.

Na de eerste anderhalve week in Italië is Bouwman op de dertigste plek de beste Nederlander. Hij geeft ruim elf minuten toe op Bernal, die zondag zijn etappezege bekroonde met het veroveren van de roze trui.

Bouwman is bezig aan zijn zesde grote ronde namens Jumbo-Visma en is er voor de vierde keer op rij bij in de Giro, waar hij vorig jaar moest opgeven en eerder 50e en 41e werd.

De talentvolle Foss tekende voor twee jaar bij en heeft nu een contract tot en met 2023. Hij rijdt sinds vorig jaar voor Jumbo-Visma en is in de Giro nu op de achttiende plaats (+2.23) de best geklasseerde renner van de ploeg.

Jumbo-Visma verlengde al meer contracten

Bouwman en Foss zijn niet de eerste Jumbo-Visma-renners die dit jaar hun contracten verlengen. De Nederlandse formatie legde eerder al onder anderen Steven Kruijswijk, Wout van Aert, Sepp Kuss, Robert Gesink en Jos van Emden langer vast.

De Giro duurt nog tot en met volgende week zondag. Na de rustdag wacht het peloton woensdag een heuvelachtige rit over 162 kilometer tussen Perugia en Montalcino.