Egan Bernal en Remco Evenepoel zorgden maandag voor het opmerkelijkste moment in de tiende etappe van de Giro d'Italia. De nummer één en twee van het algemeen klassement streden bij een tussensprint om bonificatieseconden. De prestigestrijd werd gewonnen door de Belg.

Evenepoel pakte welgeteld één seconde op de drager van de roze trui, waardoor de achterstand van de Belg nu nog veertien seconden bedraagt. Voor Bernal is dat geen reden om zich druk te maken.

"De Giro zal geen secondespel worden. Tijdens de zware bergetappes wordt er straks met minuten gesmeten", reageerde de Colombiaan, die zondag de macht greep met winst in de negende etappe.

"Misschien had ik me er helemaal niet mee moeten bemoeien, maar ik was zo geconcentreerd. Het was ook niet mijn plan om mee te doen, maar ik zag ineens een kans om achter Remco aan te rijden. Dat was niet zo moeilijk."

'Heb jou de sprint laten winnen'

Vlak voordat de tussensprint op 18 kilometer van de finish opdoemde, brachten INEOS Grenadiers (Bernal) en Deceuninck-Quick-Step (Evenepoel) hun kopmannen in stelling. De Belg bleek sneller dan de Tourwinnaar van 2019, die zijn ploeggenoot Jhonatan Narváez het maximale aantal van drie bonificatieseconden zag pakken. Voor Evenepoel en Bernal bleven er nog respectievelijk twee en één over.

"Deze Giro is niet alleen een gevecht met Evenepoel", benadrukte Bernal. "Ik pak een seconde op de rest zonder dat het me moeite kost. We zijn hier ook om van de race te genieten en dit was een mooie gelegenheid om dat te doen."

Na de sprint gaven de twee elkaar een vriendschappelijk klopje, waarvan Evenepoel na afloop een foto deelde op Twitter. "Allemaal lachende gezichten omdat het morgen een rustdag is", schreef hij erbij. Bernal reageerde gevat onder het bericht, met de tekst: "Hey, ik heb jou wel de sprint laten winnen."