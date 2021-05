Peter Sagan wist dat hij maandag na zijn overwinning in de tiende etappe van de Giro d'Italia dank was verschuldigd aan zijn ploeggenoten van BORA-hansgrohe. Door het hoge tempo dat zij onderweg hanteerden, werden onderweg veel concurrenten uitgeschakeld.

"Vandaag was een hele goede dag voor het team", zei Sagan, die onder anderen Dylan Groenewegen en David Dekker zag lossen op het heuvelachtige parcours, direct na de finish. "Mijn ploegmaats hebben geweldig werk verricht en er alles aan gedaan om er een zware etappe van te maken."

Sagan moest in eerdere sprints nog buigen voor Tim Merlier en tot twee keer toe voor Caleb Ewan, die de Giro inmiddels heeft verlaten. Om niet nogmaals achter het net te vissen, koos BORA-hansgrohe er deze keer voor om de wedstrijd zo zwaar mogelijk te maken en onderweg een moordend tempo te hanteren.

"Ik had tijdens alle dagen al goede benen, maar als er de eerste 150 kilometer rustig wordt gereden, dan is het moeilijk voor me om met de pure sprinters af te rekenen. Als het tempo de hele dag heel hoog ligt, wordt het makkelijker voor me."

Peter Sagan hield aan zijn ritzege de paarse puntentrui over. Peter Sagan hield aan zijn ritzege de paarse puntentrui over. Foto: ANP

'Ga er alles aan doen om de puntentrui te behouden'

Sagan rekende in finishplaats Foligno overtuigend af met de Colombiaan Fernando Gaviria en de Italiaan Davide Cimolai. Dankzij zijn overwinning neemt hij de paarse puntentrui over van Merlier.

"Ik ga er alles aan doen om die paarse puntentrui te behouden", zei de zevenvoudig winnaar van het puntenklassement in de Tour de France. "We zijn pas halverwege de Giro, dus ik bekijk elke dag wat ik kan bereiken."

Voor Sagan was het zijn vijftiende ritzege in een grote ronde en zijn eerste sinds de Giro van vorig jaar. In de afgelopen Tour de France slaagde hij er voor het eerst sinds 2015 niet in om een etappe in de Franse wielerronde te winnen.