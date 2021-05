Peter Sagan heeft maandag de tiende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De Slowaak maakte het werk van zijn ploeggenoten van BORA-hansgrohe, dat onderweg alles in het werk stelde om andere sprinters te lossen, in Foligno op knappe wijze af. Egan Bernal blijft in het bezit van de roze trui.

Dylan Groenewegen was een van de sprinters die het slachtoffer werd van het beulswerk van de Duitse formatie. Ook zijn teamgenoot David Dekker moest in de heuvelachtige finale het peloton laten gaan.

Sagan zette in de sprint op het goede moment aan en verwees na 139 kilometer de Colombiaan Fernando Gaviria en de Italiaan Davide Cimolai naar de respectievelijk tweede en derde plaats. De 31-jarige Slowaak neemt bovendien de paarse puntentrui over van Tim Merlier.

Bernal behoudt de roze trui, al zag hij zijn naaste belager Remco Evenepoel één seconde dichterbij sluipen. Bij een tussensprint waar bonificaties te verdienen waren werd de Colombiaan geklopt door de Belg, waardoor het verschil in het klassement nu nog veertien seconden bedraagt.

De renners in de Giro genieten dinsdag van de eerste rustdag. Een dag later wordt de eerste grote ronde van het jaar vervolgd met een heuvelachtige etappe van Perugia naar Montalcino.

Van der Hoorn kan kunststukje niet herhalen

Taco van der Hoorn, die op fraaie wijze de derde etappe won, deed in de relatief korte etappe een nieuwe poging om de sprintersploegen te verrassen. De Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux kreeg net als een week geleden de Zwitser Simon Pellaud met zich mee. De Belg Kobe Goossens en de Italianen Umberto Marengo en Samuele Rivi maakten de kopgroep compleet.

BORA-hansgrohe was echter niet van plan om mee te werken aan het plan van de vluchters en liet het verschil niet verder oplopen dan twee minuten. Met nog 40 kilometer te gaan streek het peloton op Van der Hoorn en zijn metgezellen neer.

Groenewegen was er toen al niet meer bij. De sprinter van Jumbo-Visma moest lossen in de aanloop naar de Valico di Somma, de enige gecategoriseerde klim van de dag. Op de klim van de vierde categorie zelf gingen met Dekker, Merlier en Giacomo Nizzolo nog meer snelle mannen overboord.

Bij afwezigheid van Groenewegen en Dekker deed Jos van Emden op 2 kilometer van de streep nog een dappere poging om solo weg te rijden uit het peloton, maar de tijdrijder van Jumbo-Visma kreeg amper ruimte. In de massasprint snelde Sagan vervolgens naar pas zijn tweede ritzege ooit in de Giro.