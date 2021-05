De vijfdaagse wielerkoers ZLM Tour is maandag voor het tweede jaar op rij geschrapt. Vanwege de coronamaatregelen kan het evenement ook deze zomer niet doorgaan.

De 33e editie van de ZLM Tour zou op 9 juni starten in Kapelle. Door de coronabeperkingen is de organisatie er niet in geslaagd om van alle partijen de vereiste vergunningen binnen te krijgen.

"In totaal zouden we met de ZLM Tour door vijf verschillende veiligheidsregio's rijden en meer dan dertig verschillende gemeenten doorkruisen", laat projectleider Niels Geven van de ZLM Tour weten.

"Van al deze partijen moeten we een vergunning krijgen om te mogen fietsen. Binnen de huidige maatregelen mag er nergens langs het parcours publiek aanwezig zijn. Bij de start- en finishlocaties kon dit worden gerealiseerd.

"Maar langs de route kon deze harde voorwaarde door niemand worden gegarandeerd, waardoor we niet van alle partijen een vergunning krijgen. Dit maakt het onmogelijk om dit jaar de ZLM Tour te organiseren."

De laatste editie van de ZLM Tour was in 2019 een prooi voor Mike Teunissen. Andere Nederlandse winnaars deze eeuw zijn Lars Boom (2013), Sebastian Langeveld (2007), Gerben Löwik (2003) en Bart Voskamp (2002).