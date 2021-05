Tom Dumoulin heeft de afgelopen maanden de liefde voor het wielrennen hervonden, nadat hij in januari voor onbepaalde tijd was gestopt omdat hij ongelukkig werd van zijn sport. De dertigjarige Limburger kijkt nu heel erg uit naar de Olympische Spelen van Tokio en wil zich daarbij niet meer laten leiden door de verwachtingen van anderen.

Een maand lang raakte Dumoulin zijn fiets niet aan, nadat hij op 23 januari de wielerwereld had verrast met de boodschap dat hij voor onbepaalde tijd met verlof ging.

"Ik had een hekel gekregen aan het wielrennen", zei de renner van Jumbo-Visma maandag op een persmoment in Vught. "De belangrijkste les van de afgelopen maanden is dat ik altijd van fietsen moet blijven houden, ook op moeilijke momenten."

De afgelopen jaren raakte Dumoulin "sluipenderwijs" de lol in zijn profcarrière kwijt door alle aandacht die hij kreeg na de winst van de Giro d'Italia in 2017, de knieblessure die hem een jaar kostte en de verwachtingen die horen bij een van de bekendste sporters van Nederland.

"Ik heb het altijd heel moeilijk gevonden dat ik een grote en belangrijke wielrenner ben geworden. Er is vooral sinds 2017 zo veel gebeurd en ik heb nooit de tijd genomen om dat een plek te geven. Het leven van een topsporter gaat altijd volle kracht vooruit en op een gegeven moment begon dat te wringen."

"Dat was vooral ook fysiek. Ik voelde me slecht, vermoeid en reed niet meer goed. Ik wist niet zo goed waar dat vandaan kwam, dus heb ik besloten om even te stoppen. Ik onderkende dat ik echt wat tijd voor mezelf moest nemen om tot rust te komen en te reflecteren."

221 Dumoulin gaat voor olympisch succes: 'Hij heeft nog wat goed te maken'

'Ik wil niet meer voldoen aan verwachtingen van anderen'

Dumoulin ging wandelen met vrienden en zijn vrouw, tuinieren, veel praten en op een gegeven moment ook weer fietsen. Eerst puur voor de lol en sinds kort ook weer met een trainingsdoel. "Ik heb de afgelopen maanden een fantastische tijd gehad. De pauze heeft me ontzettend goed gedaan. Of het echt een reset is, moet blijken. Maar op dit moment vind ik het gewoon echt weer heel leuk om op de fiets te zitten."

Door de naderende Spelen - het evenement in Tokio begint op 23 juli - moest Dumoulin met iets meer haast een beslissing nemen over zijn rentree.

Na gesprekken met bondscoach Koos Moerenhout en de leiding van zijn ploeg besloot hij eerder deze maand dat hij vol voor een goed resultaat bij de olympische tijdrit gaat. Zijn terugkeer in het peloton vindt plaats in de Ronde van Zwitserland (6-13 juni).

"Ik heb weer lol, fiets nog hard en heb de Spelen al vijf jaar als droom in mijn achterhoofd zitten. Die drie dingen hebben ervoor gezorgd dat ik heb gezegd: ik wil heel graag voor Tokio gaan", aldus Dumoulin, die in 2016 in Rio de Janeiro olympisch zilver won op de tijdrit. "Als het mislukt, dan is dat maar zo, maar dan heb ik het in ieder geval geprobeerd."

Tom Dumoulin sprak maandag in een hotelzaal met de pers. Tom Dumoulin sprak maandag in een hotelzaal met de pers. Foto: Jumbo-Visma/Bram Berkien

Dumoulin denkt nog niet verder dan Spelen

Dumoulin benadrukt dat hij zonder verwachtingen begint aan de route naar Tokio. "Ik zou dit project niet hebben aangepakt als ik niet dacht dat ik echt kans maak om daar heel goed te presteren."

"Maar een tweede belangrijke les van de afgelopen periode is dat ik niet meer moet willen voldoen aan het verwachtingspatroon van anderen. Ik hoop dat ik voor ogen kan houden waarom ik op de fiets zit, en dat is omdat ik het leuk vind om hard te rijden en om voor de overwinning mee te doen. Ik wil vooral weer de regie over mijn eigen loopbaan voeren."

Dumoulin kijkt met zijn ploeg nadrukkelijk niet verder dan Tokio. Hij weet dus nog niet of hij in de toekomst weer mee wil doen om de eindzege in de Tour de France. "Op dit punt in mijn carrière zou ik niet snel zeggen dat ik geen grote rondes meer wil rijden. Maar ik ben nu totaal niet bezig met wat er in 2022 of 2023 gaat gebeuren. Er ligt een heel mooi plan tot en met de Spelen en dat is het belangrijkste."