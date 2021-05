Caleb Ewan heeft zichzelf maandag verdedigd na zijn vroege opgave in de Giro d'Italia. De Australische topsprinter van Lotto Soudal stapte zaterdag tijdens de achtste etappe af en kreeg veel kritiek te verduren van wielerfans.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Giro d'Italia

Ewan gaf er na een kleine 40 kilometer de brui aan, volgens Lotto Soudal vanwege knieproblemen. De buitenwacht zette daar een vraagteken bij en daar heeft de hoofdrolspeler zelf weinig begrip voor.

"Voor zij die denken dat ik geen respect heb voor deze koers: ik vind het jammer dat jullie zo denken", schrijft Ewan in een korte verklaring op Twitter.

"Als jullie het harde werk en de toewijding hadden gezien die ik in mijn voorbereiding heb gestopt om de koers in ere te houden, dan weet ik zeker dat jullie anders zouden denken."

"Ik ben teleurgestelder dan wie dan ook", vervolgt Ewan. "Het zal lastig zijn om vandaag en vrijdag naar de sprint te kijken. Ik voelde dat ik naar mijn beste vorm groeide."

De 26-jarige Ewan won in deze Giro de vijfde en de achtste etappe. De verwachting was al dat hij de eerste grote ronde van dit jaar niet zou afmaken, omdat hij later dit jaar ook nog wil meedoen aan de Tour de France en de Vuelta a España.