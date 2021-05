Na de rustdag van dinsdag krijgt het peloton woensdag te maken met een rit vol onverharde stroken. De 162 kilometer lange elfde etappe van de Giro loopt van Perugia tot Montalcino en is een miniversie van de geliefde klassieker Strade Bianche.

Het eerste gedeelte van de koers is nog weinig verheffend, maar in de finale barst het spektakel los. Meer dan de helft van laatste 70 kilometer bestaat uit gravelstroken. Daarnaast moet er stevig geklommen worden.

Renners die aanspraak willen maken op de etappezege, moeten dus over een uitgebreid arsenaal aan kwaliteiten beschikken. Klimmen, dalen en sturen zijn vaardigheden die vereist zijn voor de ritzege.

Egan Bernal is de topfavoriet, zeker na zijn indrukwekkende etappezege van zondag, waarmee hij ook de roze trui pakte. Gezien het belang van de rit voor de klassementsrenners is de kans groot dat de etappewinnaar ook uit die hoek zal komen en dan wordt er al snel gekeken naar de rozetruidrager en topfavoriet voor het eindklassement. Bovendien werd Bernal dit jaar al derde in Strade Bianche.

Het profiel van de elfde etappe van de Giro. Het profiel van de elfde etappe van de Giro. Foto: Giro d'Italia

Spektakel begint 70 kilometer voor finish

De eerste gravelstrook is na 93 kilometer. Deze gaat nog in een dalende lijn, maar de tweede strook richting de Passo del Lume Spento is 13 kilometer lang én stijgend, waarvan 3,5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,5.

Na nog twee omhooglopende gravelstroken komen de renners weer op asfalt. Dat betekent niet dat het peloton rustig kan ademhalen, want er moet nog wel stevig geklommen worden op de andere kant van de Passo del Lume Spento: 4,4 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van ongeveer 7.

Op de top is het nog een kleine 4 kilometer richting de finish, grotendeels in dalende lijn. In de laatste 200 meter loopt de weg weer stevig omhoog, met een stijging van 12 procent op het steilste stuk.

Start: 13.10 uur

Verwachte finishtijd: Rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Egan Bernal

⭐⭐⭐⭐ Giulio Ciccone

⭐⭐⭐ Romain Bardet

⭐⭐⭐ Alberto Bettiol

⭐⭐⭐ Remco Evenepoel

⭐⭐⭐ Davide Formolo

⭐⭐ Peter Sagan

⭐⭐ Daniel Martin

⭐ Diego Ulissi