Koen Bouwman baalt als een stekker dat hij zondag in de negende etappe van de Giro d'Italia net naast de mooiste zege uit zijn loopbaan greep. De renner van Jumbo-Visma werd vlak voor de finish in leidende positie voorbijgestreefd door Egan Bernal.

"Dit is echt enorm balen, zeker als je zo dichtbij bent. Toen ik Bernal zag komen, wist ik dat het voorbij was. Hij kwam echt als een raket voorbijgevlogen, zo hard ging die. Het was echt een slopende etappe", zei Bouwman na de bergrit van 158 kilometer met aankomst bergop in Campo Felice.

De 27-jarige Gelderlander maakte deel uit van de vroege vlucht en voegde zich enkele kilometers van de meet bij Geoffrey Bouchard, die eerder een klein gaatje had geslagen met de andere aanvallers. Het duo had in de slotkilometer op een onverharde weg nog veertig seconden voorsprong en leek om de ritzege te strijden.

"Op de slotklim heb ik mijn kans gewaagd. Ik kwam in de voorlaatste kilometer nog aansluiten bij die Fransman, maar de etappe was net 400 meter te lang. De gravel daar liep ook voor geen meter", baalde Bouwman.

Egan Bernal is de nieuwe rozetruidrager in de Giro d'Italia. Egan Bernal is de nieuwe rozetruidrager in de Giro d'Italia. Foto: AFP

'Ik ga het nog een keer proberen'

De 24-jarige Bernal ging 500 meter voor de finish in de aanval, snelde voorbij de twee vluchters en kwam solo over de finish. Bouwman werd ook door de andere klassementsrenners gepasseerd en eindigde 'slechts' als vijftiende.

"Dit is echt jammer. Maar mijn vorm is in ieder geval goed en er komen nog kansen. Ik ga het nog proberen", zei Bouwman, die in de absolute slotfase een déjà vu beleefde. In de Giro van 2018 werd de Nederlander in de slotkilometer van de achtste etappe door Richard Carapaz ingehaald.

Bouwman zal nog even moeten wachten voordat hij een nieuwe kans krijgt op een ritzege. De Giro gaat maandag verder met een vlakke etappe en dinsdag staat de eerste rustdag op het programma in de Ronde van Italië.