Egan Bernal kon zijn tranen niet bedwingen na zijn dubbelslag in de Giro d'Italia. De Colombiaan won zondag een lastige bergrit en nam tevens de roze trui over van de Hongaar Attila Valter.

"Mijn eerste ritzege in een grote ronde maakt een hoop emoties los", zei een ontroerde Bernal. "Ik heb veel opofferingen gedaan om dit te bereiken sinds mijn eindzege in de Tour en ben nu heel blij."

De Tour-winnaar van 2019 sprong in de negende Giro-etappe kort voor de finish weg uit de favorietengroep, passeerde vroege vluchters Koen Bouwman en Geoffrey Bouchard en kwam solo over de streep.

De 24-jarige Bernal bleef Remco Evenepoel, die in de finale geen antwoord had op de versnelling van de kopman van INEOS Grenadiers, tien seconden voor en heeft in het klassement vijftien tellen voorsprong op het Belgische toptalent.

"Ik kan bijna niet geloven wat er net is gebeurd", jubelde hij. "Ik had al een lange weg afgelegd, maar deze roze trui is alles waard. We waren al twee dagen bezig om de leiderstrui te veroveren."

Egan Bernal nam de roze trui over van Attila Valter. Foto: AFP

'Mijn teamgenoten geloofden meer in mij dan ikzelf'

Sinds zijn opgave in de Tour de France van vorig jaar wordt Bernal gehinderd door een rugblessure. Desondanks reed hij dit jaar een aantal mooie ereplaatsen bij elkaar, maar eind april kreeg hij opnieuw last van zijn rug en zag hij af van deelname aan de Ronde van de Alpen.

Voorafgaand aan de etappe van zondag had Bernal er niet heel veel vertrouwen in dat hij zou kunnen winnen. "Mijn teamgenoten geloofden meer in mij dan ikzelf. Deze overwinning is voor hen. Zij geloofden in mij. Ik heb al twee keer moeten huilen."

De Giro gaat maandag verder met een heuvelrit over 139 kilometer van L'Aquila naar Foligno. Onderweg moet alleen een col van de vierde categorie worden bedwongen en de aankomst ligt op een vlakke strook.