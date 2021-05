Mathieu van der Poel is zondag bij zijn laatste mountainbikerace voor de Olympische Spelen als tweede geëindigd. Tom Pidcock was een klasse apart op de crosscountry bij de wereldbeker in Nove Mesto.

Pidcock reed in de derde van in totaal zes rondes op een klim weg bij Van der Poel en had op de streep een voorsprong van liefst een minuut op de Nederlander. Dat is de grootste marge tussen de nummer één en twee ooit bij een crosscountry in Nove Mesto.

De 21-jarige Pidcock, die nog niet helemaal zeker is van een startplek voor de Spelen van Tokio, boekte zijn eerste wereldbekerzege in het mountainbiken en de eerste Britse overwinning in 27 jaar.

De Zwitser Mathias Flückiger eindigde als derde in Tsjechië. Wereldkampioen Jordan Sarrou uit Frankrijk werd vijfde, terwijl olympisch kampioen Nino Schurter mede door een val niet verder kwam dan plek zeven. De Nederlander Milan Vader kwam als veertiende over de streep.

Van der Poel gaat zich nu weer richten op het wegwielrennen. Hij start volgende maand in de Ronde van Zwitserland, het NK op de weg en de Tour de France.

De kopman van Alpecin-Fenix hoopt op olympisch goud op de mountainbike in Tokio. Door zijn verplichtingen op de weg kon hij alleen vorige week in Albstadt en deze week in Nove Mesto wedstrijden rijden op de MTB. Hij won twee keer een shorttrackrace en zette op het olympische onderdeel crosscountry een zevende en tweede plek neer.

Tom Pidcock schreef historie in Nove Mesto. Tom Pidcock schreef historie in Nove Mesto. Foto: Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Terpstra en Tauber in top tien

Bij de vrouwen ging de overwinning in Nove Mesto naar Loana Lecomte. De Française was vorige week ook al de beste bij de crosscountry in Albstadt.

De Amerikaanse Haley Batten, die vrijdag de shorttrackwedstrijd in Tsjechië op haar naam schreef, eindigde zondag op liefst 1 minuut en 39 seconden als tweede en de Australische Rebecca Mcconnell werd derde op bijna twee minuten.

De Nederlandse vrouwen Anne Terpstra (negende) en Anne Tauber (tiende) haalden nog net de top tien.