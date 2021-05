Egan Bernal heeft zondag een dubbelslag geslagen in een lastige bergrit in de Giro d'Italia. De Colombiaan won de negende etappe en nam de eerste plek in het algemeen klassement over van de Hongaar Attila Valter. Vluchter Koen Bouwman werd kort voor de finish gepasseerd.

Bernal rekende Bouwman en de Fransman Geoffrey Bouchard, die beiden waren overgebleven van een vroege vlucht, kort voor de finish in en soleerde naar de winst. Giulio Ciccone eindigde op zeven seconden als tweede, voor Aleksandr Vlasov.

Remco Evenepoel kon in de finale het tempo van Bernal niet volgen en kwam op tien tellen als vierde over de streep. Rozetruidrager Valter gaf 49 seconden toe op de ritwinnaar. Bouwman moest zich tevredenstellen met de vijftiende plaats, waarmee hij de beste Nederlander was in de daguitslag.

De 24-jarige Bernal boekte zijn eerste overwinning van het seizoen. De kopman van INEOS Grenadiers, die voor het eerst meedoet aan de Giro, was in augustus vorig jaar voor het laatst succesvol met de eindzege in de Franse rittenkoers Route d'Occitanie.

In het algemeen klassement heeft Bernal nu vijftien seconden voorsprong op Evenepoel, die wel tweede blijft. Vlasov is op 21 tellen de nieuwe nummer drie en Valter zakt naar de vijfde plaats. Ook Ciccone passeerde de Hongaar in het klassement.

Maandag gaat de Giro verder met een heuvelrit over 139 kilometer van L'Aquila naar Foligno. Onderweg moet alleen een col van de vierde categorie worden bedwongen en de aankomst ligt op een vlakke strook.

Mollema en Bouwman in omvangrijke kopgroep

De negende etappe voerde het peloton over 158 kilometer van Castel di Sangro naar Campo Felice. Na drie beklimmingen van de tweede categorie en een van de derde categorie lag de aankomst op een klim van de eerste categorie.

Op de eerste klim van de dag vormde zich een kopgroep met onder anderen Bouwman, Bauke Mollema en Jumbo-Visma-kopman George Bennett. Verschillende andere renners sloten later aan, waardoor er op de tweede col zeventien vluchters waren.

De voorsprong van dit gezelschap schommelde lange tijd rond de drie minuten. Op de voorlaatste klim regende het aanvallen in de kopgroep en slaagden Bouchard en Simon Carr erin om weg te rijden, met een korte voorsprong op Mollema en Bouwman.

De finale van de bergrit was ongemeen spannend. Kort voor de slotklim sprong Bouchard weg bij Carr en hij pakte een halve minuut voorsprong op de achtervolgende groep. Op 4 kilometer van de meet ging Bouwman in de achtervolging op Bouchard en al snel voegde hij zich bij de Fransman.

Het duo had in de slotkilometer op een onverharde weg nog veertig seconden voorsprong op de favorietengroep en leek te gaan strijden voor de ritzege. Met nog 200 meter voor de boeg ging Bernal echter in de aanval, passeerde de Tour-winnaar van 2019 de vluchters al snel en kwam hij met ruime voorsprong op de concurrentie over de finish.